Эксперты: центр реабилитации морских животных надо делать на севере, а не в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Дальний Восток нуждается в создании центра реабилитации морских животных, которые могут попасть в ситуацию, похожую на "китовую тюрьму" в бухте Средней в Приморском крае, откуда в минувшие выходные выпустили последних белух. Опрошенные ТАСС эксперты - ученые и общественники - считают, что центр должен находиться в северных регионах, а не в Приморье.

"Реабилитационные центры должны создаваться там, где в этом есть необходимость, - сказал в разговоре с ТАСС главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Раков. - Белухи и моржи - это полярные звери, и в Приморье реабилитационный центр для них создавать бессмысленно. Другое дело, если построить такой центр в Охотском или Беринговом море".

Он отметил, что в Приморье не так много морских млекопитающих, которые тут живут или даже просто мигрируют мимо. Как исключение он назвал тюленя ларгу, хотя он сегодня хорошо охраняется. Для тех ларг, которые по весне часто остаются без родителей, в Приморье уже существует реабилитационный центр "Тюлень".

Не видит необходимости создания нового центра реабилитации в Приморье и председатель организации "Экологическая вахта Сахалина", входящей в коалицию "Свободу косаткам и белухам", Дмитрий Лисицын.

"Дальнейшего развития, по нашим данным, эта инициатива [создания центра реабилитации] не получила. В Приморье не так много морских млекопитающих. Есть действующий центр "Тюлень", который оказывает помощь попавшим в беду тюленям, и другого центра там не нужно, он отлично справляется. Если уж такой центр создавать, то логичнее на Сахалине, на севере Хабаровского края или в Магаданской области - там, где действительно большое количество млекопитающих морских, которые могут попадать в беду ", - сказал Лисицын.

Выпуск животных из Средней

В июне текущего года животных из бухты Средней постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, трех - 6 августа. Еще одну группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа.

В октябре консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить 50 оставшихся белух в бухте Успения в районе Лазовского государственного природного заповедника в Приморье.