Власти КБР планируют развивать курорт "Нальчик", включив его в федеральные программы

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) разработали концепцию развития курорта "Нальчик" и планируют включить ее в федеральные программы. Об этом сообщил во вторник глава региона Казбек Коков на своей странице в "Инстаграм".

"Сегодня мы ставим перед собой задачу вернуть объектам инфраструктуры курорта "Нальчик" достойный облик. Разработка концепции его развития для последующего включения в соответствующие федеральные программы близится к завершению. Она будет включать, в том числе, реконструкцию объектов, восстановление санаторно-лечебных учреждений, каскада городских озер, открытых детских бассейнов, термальной чаши, расширение пешеходных пространств, строительство набережной реки Нальчик, благоустройство территории в районе зоопарка и многое другое", - написал Коков, не уточнив названий проектов.

Он обратил внимание на то, что жители республики просят привести в надлежащее состояние заброшенную станцию канатной дороги на гору Кизиловка в Нальчике. "Вы обратили внимание и на другие объекты курортной зоны Нальчика. Среди них бывшее некогда символом курорта здание водогрязелечебницы, открытый бассейн, санаторий им. Кирова и некоторые другие. К сожалению, этот список более обширный", - констатировал руководитель региона.

Нальчик стал курортом в 20-е годы прошлого столетия. Благодаря гостеприимству, бальнеологическим и климатическим условиям курорт "Нальчик" по праву заслужил звание всесоюзной здравницы и в период с 1965 года по 1985 год ежегодно принимал более 100 тыс. туристов, уточнил он, а по состоянию на 2018 год эта цифра едва достигла 40 тыс. "Наша цель - вернуть курорту "Нальчик" былую славу, сделав его центром притяжения для сотен тысяч отдыхающих", - констатировал Коков.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки. Здесь есть свыше 10 минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около 2 тыс. га. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 га произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).