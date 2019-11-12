Более 200 тыс. электронных больничных выдали в Ставропольском крае с 2017 года

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Медики Ставропольского края выдали более 200 тыс. электронных больничных листов (ЭЛН) с лета 2017 года, когда регион присоединился к соответствующей программе, сообщили ТАСС во вторник в региональном отделении Фонда социального страхования (ФСС).

"В Ставропольском крае выдан 200 тыс. электронный листок нетрудоспособности. Обладателем юбилейного электронного больничного стал пациент "Городской поликлиники № 1" города Ставрополя", - говорится в сообщении.

Электронные больничные листы выдают выписывают 126 медицинских организаций края. ЭЛН был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в Фонд социального страхования.

Переход на электронный лист нетрудоспособности позволяет существенно сократить бумажный документооборот и расходы на изготовление, учет и хранение бумажных бланков, количество ошибок в них.