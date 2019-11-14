"Дальневосточный гектар" планируют досрочно передавать в собственность получателям ипотеки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития инициировало проект закона, который позволит досрочно передавать "дальневосточные гектары" в собственность гражданам, взявшим кредит на строительство дома на выданном участке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

Сейчас получить участок в собственность или длительную аренду можно после пяти лет пользования им. При этом участник программы должен задекларировать освоение участка. Досрочно оформить землю в собственность могут граждане, построившие на дальневосточном гектаре дом.

"Министерство инициировало законопроект, который предусматривает возможность досрочно предоставить дальневосточный гектар гражданину в собственность при условии, что заключен кредитный договор на строительство дома на гектаре", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что сейчас документ разрабатывается. Его внесение в Госдуму запланировано на февраль 2020 года.

Согласно проекту постановления кабмина, получатели участков по программе "Дальневосточный гектар" наряду с молодыми семьями на Дальнем Востоке смогут получить льготную ипотеку под 2%. При этом они должны направить деньги на строительство жилого дома на полученном участке.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. В Забайкалье и Бурятии, которые присоединились к Дальневосточному федеральному округу лишь осенью 2018 года, эта программа будет реализована в три этапа. С 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года его получат все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории двух регионов смогут получить жители остальных субъектов РФ.