Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Дальневосточный гектар"

"Дальневосточный гектар" планируют досрочно передавать в собственность получателям ипотеки

Сейчас получить участок в собственность или длительную аренду можно после пяти лет пользования им

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития инициировало проект закона, который позволит досрочно передавать "дальневосточные гектары" в собственность гражданам, взявшим кредит на строительство дома на выданном участке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития.

Сейчас получить участок в собственность или длительную аренду можно после пяти лет пользования им. При этом участник программы должен задекларировать освоение участка. Досрочно оформить землю в собственность могут граждане, построившие на дальневосточном гектаре дом.

"Министерство инициировало законопроект, который предусматривает возможность досрочно предоставить дальневосточный гектар гражданину в собственность при условии, что заключен кредитный договор на строительство дома на гектаре", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что сейчас документ разрабатывается. Его внесение в Госдуму запланировано на февраль 2020 года.

Согласно проекту постановления кабмина, получатели участков по программе "Дальневосточный гектар" наряду с молодыми семьями на Дальнем Востоке смогут получить льготную ипотеку под 2%. При этом они должны направить деньги на строительство жилого дома на полученном участке.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. В Забайкалье и Бурятии, которые присоединились к Дальневосточному федеральному округу лишь осенью 2018 года, эта программа будет реализована в три этапа. С 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года его получат все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории двух регионов смогут получить жители остальных субъектов РФ.

Теги
Россия"Дальневосточный гектар"
Реклама на ТАСС
ЕАО получила более 22 млн рублей на устранение дефицита лекарств для льготников
Необходимые препараты закупят для льготных категорий граждан в ближайшие 10 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС