Саперы на Северном Кавказе получили новейшие защитные костюмы "Сокол"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Военные Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе получили новейшие защитные костюмы для проведения работ по разминированию. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Личный состав инженерно-саперных подразделений "получил новейшие образцы средств инженерной защиты - костюмы ОВР-2 "Сокол".

По данным пресс-службы, масса защитного костюма составляет 8,5 кг. Бронированные элементы изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена и способны защитить сапера от мелких осколков. Шлем оснащен специальным забралом и выдерживает попадание 9-миллиметрового патрона с расстояния 25 метров.

Каждый костюм оборудован специальными транспортировочными сумками, комплектами нательного белья и боевыми ножами "Взмах-3".

К выполнению задач по разминированию и обезвреживанию взрывоопасных предметов привлекается более 500 человек личного состава ЮВО и около 150 единиц автомобильной и специальной техники, а также минно-розыскные собаки. Работы проводятся в районах ведения боевых действий в годы Великой Отечественной войны, добавили в пресс-службе.