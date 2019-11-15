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Стрельба в колледже в Благовещенске

Источник: замминистра просвещения РФ прибыл в Благовещенск из-за стрельбы в колледже

Виктор Басюк проведет совещание с губернатором Василием Орловом и представителями областного Минобразования

ТАСС, 15 ноября. Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк прибыл в пятницу в Благовещенске из-за инцидента со стрельбой, которую устроил студент в одном из колледжей города. Об этом ТАСС сообщил источник в руководстве региона.

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"Замминистра Басюк сегодня прилетел в Благовещенск. Он проведет совещание с губернатором Василием Орловом и представителями областного Минобразования. Его приезд посвящен вчерашней трагедии", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов назвал недостатки в воспитательной работе одной из причин стрельбы, которую устроил студент.

Все учебные заведения Благовещенска, кроме колледжа, где произошла стрельба, работают в штатном режиме. При этом в них усилены меры безопасности, ужесточен пропускной контроль. Занятия в самом колледже отложены до понедельника, 18 ноября.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
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