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Отели Сочи на новогодних каникулах будут заполнены почти на 100%

На протяжении всего сезона для туристов будут проводиться развлекательные мероприятия, в том числе фестиваль-конкурс искусств "Art-ZIMA"

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Полная загрузка отелей ожидается в период новогодних каникул в городе-курорте Сочи. Город готовится принять не менее 365 тыс. человек, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Безусловно, максимальное количество гостей мы ожидаем в период новогодних каникул - минимум 365 тыс. человек. Загрузка гостиничного фонда в праздничные дни достигнет 90-100%", - сообщил Кондратьев.

По его словам курорты готовы к приему гостей. На протяжении всего сезона для туристов будут проводиться развлекательные мероприятия, в том числе фестиваль-конкурс искусств "Art-ZIMA", кинофестиваль спортивных фильмов, зрелищные спортивные соревнования и всемирный день снега.

Ранее сообщалось, что в игорной зоне "Красная поляна" в дни новогодних праздников пройдет ряд бесплатных концертов.

Кондратьев также напомнил, что в новом сезоне для туристов станет доступен единый ски-пасс, который позволит горнолыжникам и сноубордистам кататься по одному билету на всех горных курортах: "Роза Хутор", горно-туристический центр "Газпром" и Курорт Красная Поляна". В этом году общая протяженность трасс составит 177 км. Кроме того в новом сезоне на два километра увеличена зона вечернего катания.

С конца декабря в Сочи начнет работу оперативный штаб, который будет заниматься вопросами безопасности, транспортного обеспечения, санитарного состояния курортов и объектов общественного питания, добавил губернатор. 

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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