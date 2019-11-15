На нелегальной переправе на реке Лена установят видеокамеры

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Транспорт, который появится на несанкционированной переправе (стихийно возникшем проезде через реку Лена по маршруту "Якутск - Нижний Бестях"), будут фиксировать с помощью передвижных видеокамер, а водителей будут штрафовать. Об этом заявили в пятницу на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы правительства Якутии.

Проезд через реку Лена по маршруту движения "Якутск - Нижний Бестях" является стихийным, указали в управлении ГИБДД по Якутии, отметив, что на этом участке автомобилисты организовали несанкционированную переправу. Так, на инспектора ГИБДД, выехавшего утром в пятницу для проверки информации о несанкционированной переправе, наехала машина и скрылась с места ДТП.

"Все видеоматериалы будут передаваться в административные комиссии города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса", - привела пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова, отметив, что на несанкционированной переправе установят дорожные знаки и передвижные видеокамеры с фиксацией госномеров.

Штраф за несанкционированный выезд на лед согласно статье 9.10 Кодекса Якутии об административных правонарушениях составит для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 1 млн рублей.