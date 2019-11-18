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Власти Приморья обеспечили жильем более 600 детей-сирот с начала года

Покупка квартир для детей-сирот проходит в рамках краевой программы "Развитие образования Приморского края"

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Более 600 детей-сирот в Приморье получили новое жилье с начала 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"С начала 2019 года в Приморье обеспечены жилыми помещениями 615 сирот, из них 501 человек - по договорам найма специального жилого фонда, 114 - по сертификатам на социальную выплату. Использование новых механизмов решения данного вопроса, включая выдачу жилищных сертификатов, позволило увеличить число получателей квартир вдвое", - говорится в сообщении.

Сертификаты используются как мера поддержки в дополнение к строительству жилья и приобретению его на вторичном рынке, их получатели могут использовать документ для покупки любого жилья в крае, однако сумма сертификата зависит от места текущего проживания и цен на недвижимость в этом населенном пункте.

По данным пресс-службы, в очереди на получение положенного детям-сиротам по закону жилья в крае стоят более 7 тыс. человек. Покупка квартир для детей-сирот проходит в рамках краевой программы "Развитие образования Приморского края", рассчитанной до 2021 года. В 2019 году на покупку жилья для сирот было направлено более 1,2 млрд рублей, в 2020 году на эти цели планируют направить более 1,4 млрд рублей.

Теги
РоссияПриморский край
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