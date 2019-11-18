Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минвостокразвития завершит работу над проектом стратегии развития Арктики в течение недели

По словам замглавы ведомства Александра Крутикова, базовые положения документа согласованы с другими федеральными ведомствами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития завершит разработку проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года в течение недели, сообщил замглавы ведомства Александр Крутиков на пресс-конференции в Москве.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

"На этой неделе мы заканчиваем работу над проектом стратегии развития Арктической зоны", - сказал Крутиков.

По его словам, базовые положения документа согласованы с другими федеральными ведомствами.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
"Дальневосточный гектар"
Предложения по выделению до 10 га сельхозпроизводителям в ДФО подготовят до конца года
Замминистра по развитию Дальнего Востока Константин Цыганов сообщил, что продолжается работа по кадастрированию земли, выделяемой по программе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС