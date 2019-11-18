Минвостокразвития завершит работу над проектом стратегии развития Арктики в течение недели

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития завершит разработку проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года в течение недели, сообщил замглавы ведомства Александр Крутиков на пресс-конференции в Москве.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

"На этой неделе мы заканчиваем работу над проектом стратегии развития Арктической зоны", - сказал Крутиков.

По его словам, базовые положения документа согласованы с другими федеральными ведомствами.