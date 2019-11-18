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"Дальневосточный гектар"

Предложения по выделению до 10 га сельхозпроизводителям в ДФО подготовят до конца года

Замминистра по развитию Дальнего Востока Константин Цыганов сообщил, что продолжается работа по кадастрированию земли, выделяемой по программе

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пакет поправок к закону о "Дальневосточном гектаре", в числе которых - возможность выделения участков до 10 га работающим на Дальнем Востоке сельхозпроизводителям, планируется подготовить для внесения в Госдуму до конца года. Об этом сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Константин Цыганов.

"В настоящее время подготовлен пакет предложений по внесению изменений в федеральный закон <...>, в числе указанных предложений рассматривается поправка в отношении возможности предоставления дополнительных участков гражданам, уже получившим "дальневосточный гектар", в том числе площадью не более 1 га для любого вида использования и до 10 га для ведения сельского хозяйства - это для тех, кто добросовестно пользуется предоставленными участками. <…> В настоящее время он дорабатывается и будет внесен в думу до конца 2019 года", - сказал он на совещании о проблемах социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в Совете Федерации.

При этом Цыганов отметил, что работа по кадастрированию земли, выделяемой по программе "Дальневосточный гектар", продолжается, в настоящее время в базу внесены данные о 230 тыс. земельных участков.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане России могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. С 28 марта 2019 года "дальневосточный гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Теги
Россия"Дальневосточный гектар"Дальний Восток
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