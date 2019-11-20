Изучение жизни человека в условиях Арктики станет одним из направлений работы НОЦ в Якутии

ТАСС, 20 ноября. Научно-образовательный центр (НОЦ), который создается в Якутии, будет проводить комплексные исследования Арктической зоны. В нем предполагается изучать жизнедеятельность человека в Арктике, поведение материалов и систем в условиях экстремальных температур, особенности климата и экологии северных территорий, сообщил ТАСС председатель правительства региона Владимир Солодов.

Сейчас Якутия работает над заявкой на создание в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Предполагается, что центр будет совместным для четырех регионов Дальнего Востока - Якутии, Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Сейчас конкурсная документация дорабатывается, работу над ней предполагается завершить к середине декабря.

"Есть уже понимание основных направлений: это работа в сфере геологоразведки, изучения климата и мерзлоты - первое направление - экология и ответственное природопользование - второе. Третье - это изучение человека в Арктике и вещей, связанных с безопасной жизнедеятельностью людей. И четвертое - это строительство, новые материалы, изучение поведения инженерных систем в условиях экстремальных температур", - сказал Солодов.

Он добавил, что в рамках НОЦ планируется сотрудничать не только с научными и образовательными организациями, но и с представителями бизнеса. По его словам, правительство региона провело переговоры с ведущими компаниями республики, в частности, с крупными производителями угля и золота.

Солодов пояснил, что компании готовы участвовать фундаментальных исследованиях центра, которые могут оказать влияние на их среднюю и долгосрочную стратегию, а также на законодательное регулирование. Еще одно интересное для них направление - прикладные технологические разработки в области геологоразведки или оптимизации технологических процессов. Кроме того, компании будут участвовать в подготовке кадров и проведении исследований, посвященных продлению профессионального долголетия. По итогам переговоров с бизнесом концепция центра будет дополнена.

Предполагается, что бюджетные средства составят только треть финансирования проекта. Еще две трети планируется привлечь из внебюджетных источников. При этом, как пояснил Солодов, если заявка Якутии на создание НОЦ мирового уровня не будет одобрена, проект будет реализован на региональном уровне. "Мы в любом случае будем эту работу проводить, конкурс просто будет влиять на масштаб этой деятельности", - сказал он.

О НОЦ

В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики).

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.