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Более 27 млн рублей направят на систему обеспечения безопасного детства в Приморье

В частности, с пострадавшими от жестокости детьми будут работать психологи

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края направят более 27 млн рублей на организацию мероприятий, которые помогут детям справится с трудными жизненными ситуациями и негативом в обществе, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Более 27 млн рублей за два года направят на развитие системы обеспечения безопасного детства в Приморье. Новый комплекс мер, разработанный специалистами края, получил грантовую помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

В частности, с детьми будут работать психологи, они помогут пострадавшим от жестокости, преступных посягательств со стороны взрослых или ровесников. Речь идет о социальной реинтеграции, физической и психологической реабилитации, коррекции поведения детей, проявляющих насилие по отношению к другим, работа с родителями, проявляющими насилие в отношении детей.

"Комплексный подход к решению проблемы - это не одноразовая акция. Это множество мероприятий, исследований, совместных действий, направленных на недопущение жестокости и насилия, в том числе, в детских коллективах", - уточнили в пресс-службе.

В рамках этой работы планируется организовать структуры и службы, которые на постоянной основе будут адресно работать с детьми, в том числе свидетелями жесткого обращения, и с родителями. В частности, такие службы будут работать и в отдаленных населенных пунктах края.

По данным пресс-службы администрации Приморья, средства из бюджета региона на помощь детям будут выделены в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
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