Герой труда Магомедов поблагодарил президента за особое отношение к народу Дагестана

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Почетный председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов, руководивший регионом на протяжении почти двух десятилетий, удостоенный звания Героя труда РФ, в четверг на церемонии вручения государственных наград в Кремле поблагодарил президента РФ Владимира Путина за особое отношение к народу Дагестана.

"Дагестан благодаря мудрости многонационального народа сохранил мир, относительное спокойствие и, самое главное, свою верность и преданность Родине - Российской Федерации… Свою любовь к Отчизне, преданность Родине дагестанцы подтвердили с оружием в руках в 1999 году, вместе с армией разгромив международных террористов и бандитов. После победы над террористами президент страны дал прием в честь дагестанского народа и сказал: "Дагестанский народ имеет право на такое особое отношение". Пусть частица этой оценки будет и итогом моей деятельности", - сказал Магомедов.

В этом году президент РФ посетил село Ботлих в Дагестане в рамках празднования 20-летия разгрома международных бандформирований, которые вторглись в республику в 1999 году. Впервые Путин побывал в Ботлихе в августе 1999 года, для него эта поездка стала одной из первых в статусе премьер-министра страны.

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

Магомедали Магомедов в августе 1987 года был избран председатель Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, в 1990-м - председателем Верховного Совета республики. С 1994 по 2006 был председателем Государственного совета (высшего органа исполнительной власти региона до 2006 г. - прим. ТАСС). 21 октября 2019 года указом президента РФ Магомедову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации "за особые заслуги перед государством и народом".