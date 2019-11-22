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Синоптики обещают регионам России морозную погоду в выходные

В большинстве регионах страны в эти дни будет солнечно
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Солнечная и морозная погода из-за холодного антициклона сохранится на предстоящих выходных в большинстве регионов страны. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие выходные дни влияние холодного антициклона на погоду европейской части России продолжится. На фоне очень высокого атмосферного давления в большинстве регионов будет солнечно и морозно, без осадков. Выше нуля в дневные часы температура ожидается только в Крыму и на Кубани", - сказал он.

Морозной и солнечной будет погода в Черноземье. В Воронеже, Липецке и Курске синоптики прогнозируют минус 1-4 градуса. В Поволжье прохладнее, но тоже солнечно. В Казани минус 6-8 градусов, в Кирове в субботу минус 6-8, в воскресенье минус 10-12 градусов. В Пензе, Самаре и Саратове минус 5-7, в Волгограде и Астрахани 2-5 градусов мороза.

На Юге страны по прежнему без осадков, солнечно и заметно теплее. В Ялте и Севастополе ожидается плюс 8-11 градусов, в Сочи до 16 тепла. В Краснодаре плюс 5-7 градусов, в Ростове-на-Дону - около нуля. В Новороссийске продолжится ураганный ветер, "бора", температура ожидается от 0 до 2 градусов мороза. В Ставрополе - от 0 до трех градусов мороза, уточнил Синенков.

По прогнозам "Фобоса", на Урале будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В Екатеринбурге и Челябинске - до 1-3 градусов мороза. На погоду в Западной Сибири окажет влияние циклон, местами пройдет небольшой снег. В субботу в Омске ожидается 8-10 градусов мороза, в воскресенье потеплеет до минус 5, в Новосибирске и Барнауле - от 13 до 16 градусов мороза.

В Москве на выходные дни прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура от 2 до 5 мороза, по ночам столбик термометра опустится до минус 8. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, температура от 3 до 5 градусов мороза.

Похолодание на Русском Севере и Дальнем Востоке

Похолодание ожидается на Русском Севере: в Мурманске минус 1-3 градуса, в Архангельске в субботу минус 3-5, в воскресенье минус 6-8 градусов. В Сыктывкаре в субботу 1-3 градуса мороза, в воскресенье ожидается минус 12-15 градусов. Понизится температура и на юге Дальнего Востока, там пройдут осадки. В Хабаровске в субботу прогнозируют плюс 3-5 градусов, а в воскресенье - не выше 10 градусов мороза.

Во Владивостоке в субботу плюс 6-8 градусов, дождь, в воскресенье температура опустится до 2-5 градусов тепла, пойдет сильный снегопад, добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос".

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