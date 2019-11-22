Резидент ТОР в Кондопоге к 2022 году построит первую в городе набережную и туркомплекс

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 ноября. /ТАСС/. Проект туристической компании "Карелия-тур" - резидента территории опережающего развития (ТОР) "Кондопога" - при финансовой помощи Фонда поддержки моногородов в 2020 году начнет строительство туристического комплекса в центре Кондопоги на берегу Онежского озера, включающий в себя спортивные объекты, площадки для отдыха, а также строительство первых в городе набережной и пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"Строительство туристического комплекса начнется в апреле 2020 года и должно завершиться в июле 2022 года. <...> Этот проект имеет важное значение для Кондопоги - город, расположенный между двумя озерами, - Онежским и Сандалом - не имеет своей набережной и городского пляжа. Поэтому разработчики проекта уверены, что эти будущие объекты инфраструктуры, оборудованные на береговой линии Кондопожской губы Онежского озера, станут излюбленным местом отдыха горожан и гостей Кондопоги", - говорится в сообщении.

Туристический комплекс получит название "Национальная деревня" и займет земельный участок в 4 га, где появятся 12 национальных подворий с мини-отелями и кафе с кухней различных стран мира, лодочная станция и трасса для лыжероллеров. Проект будет привлекателен как для туристов, так как расположен в нескольких километрах от федеральной трассы, а также принесет пользу местным жителям, которые смогут пользоваться новой инфраструктурой, в том числе, набережной, пляжем. Общий объем инвестиций в проект составит около 500 млн рублей.

"Значительную часть инвестиций "Карелия-тур" планирует привлечь в форме беспроцентного кредита от Фонда развития моногородов - защита проекта пройдет в Москве в конце ноября. Строительство туристического комплекса начнется в апреле 2020 года и должно завершиться в июле 2022 года", - отметили в пресс-службе.

Сегодня Кондопожский район посещают до 20 тыс. туристов в год. С запуском нового туркомплекса это число увеличится в разы, за счет круглогодичного функционирования нового объекта и строительства пассажирского причала, способного принимать круизные корабли, а также отправлять туристов на остров Кижи в одноименный музей-заповедник из Кондопоги. На эти цели деньги выделены из республиканского и федерального бюджетов, разработкой проекта стоимостью 16 млн рублей займется научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" из Санкт-Петербурга.

"У нас повышенное внимание к развитию моногородов, по этому направлению создана отдельная рабочая группа в Государственной комиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии. С учетом особого социально-экономического положения таких городов мы просто обязаны оказывать им поддержку", - отметил министр экономического развития Карелии Павел Буренков.

О Кондопоге

Кондопога - моногород, в котором проживает 31 тыс. человек, расположен в 47 км от Петрозаводска, градообразующим является целлюлозно-бумажный комбинат, который признан банкротом. Кондопога относится к категории монопоселений с наиболее сложным социально-экономическим положением. В Карелии статус ТОР присвоен трем моногородам - Кондопоге, Надвоицы Сегежского района и Костомукше.