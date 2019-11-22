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Аудиогид, рассказывающий о русских путешественниках, будет работать в трамваях Краснодара

В качестве гида выступит известный российский зоолог и телеведущий Николай Дроздов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/ Аудиогид с рассказами о великих русских путешественниках появится в тематических трамваях Русского географического общества в Краснодаре. В качестве гида выступит известный российский зоолог и телеведущий Николай Дроздов, об этом на пленарном заседании РГО в Екатеринбурге заявил председатель Краснодарского отделения РГО Иван Чайка.

В августе в Краснодаре на линию вышли семь тематических трамваев русского географического общества. Каждый из вагонов оформлен материалами экспозиции "Золотой фонд Русского географического общества". Экспозиция рассказывает пассажирам об известных российских путешественниках - Беллинсгаузене и Лазареве, Крузенштерне, Литке, Миклухо-Маклае, Пржевальском и Семенове-Тян-Шанском. Теперь в них будут звучать мини-лекции.

"В трамвае, который посвящен каждому из этих людей [Беллинсгаузену и Лазареву, Крузенштерну, Литке, Миклухо-Маклаю, Пржевальскому и Семенову-Тян-Шанскому] , будет запущен аудиогид, который будет рассказывать голосом Николая Николаевича Дроздова <…>. Все пассажиры, которые будут находиться в этих трамваях, будут слушать <...>, к примеру, чем прославился Крузенштерн, о его кругосветном путешествии", - сказал Чайка.

Он добавил, что тематические трамваи планируется запустить и в других регионах России. "Положительный опыт, который был запущен в Краснодаре, был транслирован по всей стране", - добавил он.

О Русском географическом обществе

Русское географическое общество (РГО) - всероссийская общественная организация. Объединяет специалистов в области географии и смежных наук (геология, биология, история, археология, этнография), а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и др. Основная идея общества была сформулирована в конце XIX века русским географом, государственным деятелем Петром Семеновым-Тян-Шанским - "Привлечь к изучению родной земли и людей, ее обитающих, все лучшие силы русской земли".

Теги
РоссияДроздов, Николай НиколаевичКраснодарский край
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