Число заявлений на "дальневосточный гектар" на Чукотке сократилось на 20%

АНАДЫРЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Заявления на предоставление "дальневосточного гектара" в Чукотском АО в текущем году поступили от 110 граждан, это примерно на 20% меньше, чем годом ранее. Снижение числа заявлений связано с экстремальными погодными условиями Чукотки, а также с невозможностью получить участки в зоне ТОР, сообщила ТАСС в понедельник первый замначальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Елена Компаниец.

"В текущем году нам поступило 110 заявлений граждан на получение "дальневосточного гектара", что составляет около 80% от аналогичного периода прошлого года, то есть наблюдается некоторое снижение, обусловленное спецификой региона, экстремальными погодными условиями и практически полным отсутствие плодородных земель. Основная часть территории Чукотки - это болота, мерзлотные грунты, гористая местность", - сообщила собеседница агентства.

Подавляющая часть "открытых" для предоставления дальневосточного гектара зон - это неосвоенные труднодоступные территории. "Закрытая" часть земли относится к зоне территорий опережающего развития (ТОР) "Чукотка".

"Зона ТОР составляет более 36,4% всей территории округа. Она интересна для получателей, поскольку они имели бы возможность вести на этой земле бизнес, однако по закону выдача участков там запрещена. В связи с этим лишь около 5% от общего числа получателей дальневосточного гектара на Чукотке ведут предпринимательскую деятельность. Остальные используют землю для собственных нужд - под гаражи, подсобные помещения, для охоты и рыбалки", - пояснила Компаниец.

Учитывая активный интерес граждан к получению "дальневосточного гектара" в ТОР "Чукотка", Чукотский АО выступил с законодательной инициативой, которая предоставляла бы гражданам право на получение земли в границах ТОР. В текущем году проект федерального закона был внесен в качестве законодательной инициативы в Госдуму РФ, сообщила собеседница агентства, сейчас ведется его доработка.

Всего за время действия программы с 2016 года власти Чукотки выдали 649 земельных участков общей площадью 90,93 га. Основные получатели - жители Чукотки. Лишь 21 участок был предоставлен гражданам из других регионов - Москвы, Подмосковья, Пермского, Краснодарского краев, Ростовской, Новосибирской и других областей.

Меры поддержки для получателей

По словам Компаниец, для тех получателей, которые используют землю для предпринимательства, в округе действует ряд мер поддержки. На сегодня ими воспользовались 24 получателя "дальневосточного гектара". Среди наиболее востребованных гранты начинающим субъектам МСП на создание бизнеса, гранты на создание и развитие фермерского хозяйства, субсидии, бесплатные консультационные и обучающие мероприятия.

В 2019 году трое получателей "дальневосточного гектара" получили новый вид государственной поддержки - грант на реализацию проекта "Агростартап" на общую сумму 5 млн. рублей.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.