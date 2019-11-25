Жители Бурятии чаще всего выбирают "дальневосточные гектары" ближе к Байкалу

УЛАН-УДЭ, 25 ноября. /ТАСС/. Жители Бурятии в выборе "дальневосточных гектаров" отдают предпочтение земельным участкам, расположенным поближе к озеру Байкал. Об этом сообщил в понедельник журналистам региональный представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Василий Елаев.

"По последним данным, подано более 2,3 тыс. заявлений на предоставление "дальневосточного гектара". Наибольшее количество заявлений подано на земельные участки на территории Кабанского района, ближе к Байкалу, там не так много их осталось", - сообщил Елаев.

Кабанский район вытянут вдоль юго-восточного побережья озера Байкал, граничит на западе со Слюдянским районом Иркутской области. На территории Кабанского района располагается Байкальский биосферный заповедник, кроме того, в районе развита транспортная инфраструктура - рядом федеральная трасса "Байкал" и Транссибирская магистраль.

Также, по словам Елаева, популярностью у жителей Бурятии, подавших заявление на получение "дальневосточного гектара", пользуются близкие к административному центру, городу Улан-Удэ, районы - Иволгинский, Селенгинский, Прибайкальский и Кяхтинский, расположенный у российско-монгольской границы.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. С 1 августа 2019 года в этих регионах начали предоставлять землю по программе "Дальневосточный гектар" - местные жители могут получить участки за 42 дня с момента подачи заявки, при этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. С 1 февраля 2020 года право бесплатно оформить земельный участок в Бурятии или Забайкалье получат все жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 августа 2020 года - жители остальных регионов России.

Из действия программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии исключена центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Дополнительно в запрещающую зону включены Северобайкальск, Улан-Удэ и 20-километровая буферная зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.