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Презентация первых аудиокниг камчатских писателей прошла в Петропавловске-Камчатском

Книги озвучены авторами, актерами и заслуженными артистами РФ

ТАСС, 26 ноября. Презентация первых аудиокниг камчатских писателей и сказок народов Севера прошла в Петропавловске-Камчатском, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Книги были изданы в рамках проекта Библиотечной ассоциации Камчатки "Голоса камчатской книги: создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей". Теперь читатели с нарушением зрения и просто любители аудиокниг смогут познакомиться с произведениями камчатских авторов, краеведческой литературой и сказками народов Камчатки в аудиоформате", - говорится в сообщении.

На презентации были представлены пять аудиокниг: воспоминания митрополита Нестора "Моя Камчатка", сборник рассказов Виктора Евдокимова "Печальный тарбаган", сборник рассказов Владимира Нечаева "Лодка до Каюма", документальная повесть Геннадия Струначёва-Отрока "Топорки летят на Алеуты" и сборник камчатских сказок "Кутх и мыши". Все книги озвучены авторами, актерами и заслуженными артистами Российской Федерации.

По информации властей, аудиокниги будут доступны в том числе в пунктах выдачи "говорящих" книг при филиале ОО "Библиотечная ассоциация Камчатки" в Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском муниципальных районах.

Проект был реализован с использованием субсидии министерства социального развития и труда Камчатского края. В мероприятиях проекта предусмотрено создание технической базы для записи аудиодисков, проведение конкурсов и подготовки чтецов из различных групп населения, и проведение конкурса детского рисунка для дизайна обложек.

Теги
РоссияКамчатский край
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