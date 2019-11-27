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В Калининграде вдвое увеличат выплату ветеранам ко Дню Победы

Ее размер превысит 3,3 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Денежную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летие Победы увеличат вдвое, она составит более 3,3 тыс. рублей. Соответствующее решение принято в среду на заседании горсовета, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"По инициативе фракции "Единая Россия" предложено размер материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы увеличить не на 20%, как было утверждено ранее, а на 100%, то есть вдвое", - сказали в пресс-службе.

Депутаты единогласно поддержали инициативу. В результате денежная выплата ветеранам составит 3 тыс. 372 рубля.

Эта мера социальной поддержки также коснется бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных нацистами в период Второй мировой войны. Денежные выплаты получат в общей сложности более 2,5 тыс. человек.

Теги
РоссияКалининградская область
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