Первый этап развития туркластера "На Великом чайном пути" в Бурятии начнется в 2020 году

УЛАН-УДЭ, 28 ноября. /ТАСС/. Работы по развитию туристского кластера "На Великом чайном пути" в Бурятии начнутся в 2020 году, сообщила ТАСС замминистра туризма республики Баярма Цыдыпова.

"Запланирована реализация мероприятий по созданию туристского кластера "На Великом чайном пути". Первый этап проекта - реконструкция 13 км автодороги от села Тохой до озера Щучьего в Селенгинском районе, он начнется в 2020 году", - сказала она, добавив, что общая стоимость работ - более 550 млн рублей, из них 530 млн рублей - федеральные средства.

Туркластер, который будет расположен на территории Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского, Кабанского районов и города Улан-Удэ, вошел в подпрограмму "Туризм" госпрограммы РФ "Развитие культуры и туризма". Районы выбраны не случайно, они находятся на пути следования туристского маршрута "Великий чайный путь". На территории Бурятии он включает посещение музеев, исторических мест, архитектурных объектов в городе Улан-Удэ, достопримечательностей города Кяхта у российско-монгольской границы, старообрядческих деревень в Тарбагатайском районе и побережья озера Байкал.

Субтуркластер город Улан-Удэ - это исторический центр республики с возможностями активного, детского, семейного отдыха. В Селенгинском районе ядром субкластера будет популярное из-за близости к Улан-Удэ озеро Щучье, там планируется расширить бурятские этнокомплексы, кумысолечебницы. В приграничном, рядом с Монголией, Кяхтинском районе планируется развивать автотуристский кластер и сервис для кемпингов, центром субтуркластера в Тарбагатайском районе станет этнический старообрядческий комплекс.

В Бурятии в период реализации предыдущей ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ", рассчитанного на 2011-2018 гг., реализовывались четыре инвестпроекта: автотуристские кластеры "Кяхта", "Байкальский", "Тункинская долина" и туристско-рекреационный кластер "Подлеморье", который в 2016 году был признан Ростуризмом одним из наиболее успешных по показателям освоения капитальных вложений. На территории этих кластеров за время реализации ФЦП за счет федеральных средств было построено порядка 40 объектов инфраструктуры. Инвесторы создали дополнительно более 2 тыс. мест для размещения гостей, было привлечено около 3 млрд рублей частных инвестиций.