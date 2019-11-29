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Рухнувший во время наводнения в Чите мост начнут ремонтировать в 2020 году

На работы потребуется 440 млн рублей

ЧИТА, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края планируют в 2020 году начать капитальный ремонт автомобильного моста на севере Читы, который частично обрушился в июле 2018 года во время масштабного наводнения. В пятницу мост осмотрели депутаты Госдумы, сообщила пресс-служба регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

В июле 2018 года из-за резкого подъема воды в реке Чита была подмыта одна из опор моста на втором километре автодороги регионального значения "Обход города Чита". Спустя неделю пролетное строение общей длиной 42 метра рухнуло в воду. Отсутствие моста осложняет транспортную обстановку на северо-западе города, создает многокилометровые пробки.

"По проекту, для проведения капитального ремонта необходимо 440 млн рублей. Восстановление планируется начать в 2020 году. Для этого будет возведен технологический мост, который, в том числе, можно будет использовать для проезда транспорта", - говорится в сообщении.

Как пояснил замглавы регионального Минстроя Сергей Кривощеков, проект капитального моста в декабре с положительным заключением выйдет с повторной государственной экспертизы. Проект предполагает замену всех семи опор моста на опоры с фундаментным основанием. Таким образом конструкция сможет выдержать подъем и напор воды.

Год назад мост осматривал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев. Тогда власти говорили, что капитальный ремонт строения обойдется примерно в 300 млн рублей. Однако после того, как первый проект его ремонта был забракован, стоимость работ увеличилась.

Летом 2018 года в Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, что в июле привело к масштабным паводкам. В зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, разрушила 182 км региональных и муниципальных дорог, повредила 36 мостов, включая автомобильный мост через реку Чита. Общий ущерб от стихии превысил 1 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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