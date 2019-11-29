Ученые начали исследовать влияние загрязнений нефтепродуктами на почвы Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Русская Арктика" совместно с представителями института географии РАН начали проект "Чистая Арктика" по обследованию влияния загрязнения нефтепродуктами на почвы, растительный покров и другие компоненты экосистемы на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Как в пятницу сказал ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, исследования будут проводиться в течение трех лет.

"Мы начали на Земле Франца-Иосифа проект "Чистая Арктика", он рассчитан на три года и призван выявить закономерности распространения нефтепродуктов в сезонно-талом слое в условиях Арктики. Исследование установит степень влияния нефтепродуктов на компоненты экосистемы в высоких широтах. Результат станет научным фундаментом для последующей реабилитации территории", - сказал Кирилов.

Работы по очистке Земли Франца-Иосифа ведутся с 2012 года, всего с 2012 по 2017 гг. с архипелага вывезено более 45 тыс. тонн мусора. По результатам геоэкологического обследования, проведенного в 2017 году, степень выполнения работ по очистке составляет примерно 89%, практически завершены работы на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, необходимо провести работы на островах Рудольфа и Гофмана.

В местах нефтеразливов проводилась рекультивация земель, но загрязненные нефтепродуктами участки остались. "На территории остались очаги загрязнения нефтепродуктами, которые образовались на местах хранения топлива и горюче-смазочных материалов, которых завозилось довольно много, и происходили аварийные разливы, поэтому в некоторых местах довольно много нефтепродуктов содержится в грунте", - сказал руководитель проекта "Чистая Арктика", геолог Дмитрий Крюков.

В ходе проекта на островах будут отобраны пробы грунта, описан ландшафт территорий, которые подвергались загрязнению. Их сравнят с контрольными "чистыми" участками. "[Исследования] позволят предположить, каким образом будет меняться окружающая среда под воздействием такого рода загрязнений", - сказал научный сотрудник Института географии РАН Александр Добрянский. Первые образцы уже взяли на острове Земля Александры.

Разработка дистанционной оценки

Условия на островах, где проводилась арктическая уборка, разные, поэтому для очистки и последующей рекультивации использовались различные методы. Эффективность методов и степень их влияния на экосистему тоже можно будет сравнить по результатам исследований.

Как пояснил ТАСС Добрянский, исследования непосредственно на арктических островах позволят в дальнейшем совершенствовать дистанционные методы оценки загрязнений нефтепродуктами и техногенных нарушений территории, в том числе при помощи радиолокационной съемки. Хорошие космические снимки высокоширотной Арктики в оптическом диапазоне получить трудно, потому что территория практически все время скрыта облаками.

"Когда мы изучаем территорию в поле, мы набираем эталоны, чтобы использовать космическую съемку для дешифрирования интересующих нас объектов: наличия загрязнений и понимания структуры ландшафтов, - пояснил собеседник агентства. - Но, чтобы использовать радиолокационную съемки, которая не зависит от облачности, нам необходимо наполнить базу спектральных образов в различных диапазонах съемки. Наборы эталонов и сравнение с тем, как объекты представлены на снимках в оптическом диапазоне, позволит разработать методику дешифрирования радиолокационной съемки для условий высокой Арктики".

Эту методику можно будет использовать как на островах Земли Франца-Иосифа, так и на других островах и в материковой зоне со сходными условиями: например, архипелагах Новая Земля и Северная Земля. "Практически по всему северному побережью континентальной России технологии применимы, - добавил Добрянский. - В устье Лены в Якутии, например, остается большое количество объектов накопленного экологического ущерба". Работы по проекту проводятся при финансовой поддержке ПАО "Роснефть".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.