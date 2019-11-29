{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые начали исследовать влияние загрязнений нефтепродуктами на почвы Земли Франца-Иосифа

Исследования будут проводиться в течение трех лет
Описание
© Ирина Скалина/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноября. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Русская Арктика" совместно с представителями института географии РАН начали проект "Чистая Арктика" по обследованию влияния загрязнения нефтепродуктами на почвы, растительный покров и другие компоненты экосистемы на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Как в пятницу сказал ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, исследования будут проводиться в течение трех лет.

"Мы начали на Земле Франца-Иосифа проект "Чистая Арктика", он рассчитан на три года и призван выявить закономерности распространения нефтепродуктов в сезонно-талом слое в условиях Арктики. Исследование установит степень влияния нефтепродуктов на компоненты экосистемы в высоких широтах. Результат станет научным фундаментом для последующей реабилитации территории", - сказал Кирилов.

Работы по очистке Земли Франца-Иосифа ведутся с 2012 года, всего с 2012 по 2017 гг. с архипелага вывезено более 45 тыс. тонн мусора. По результатам геоэкологического обследования, проведенного в 2017 году, степень выполнения работ по очистке составляет примерно 89%, практически завершены работы на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, необходимо провести работы на островах Рудольфа и Гофмана.

В местах нефтеразливов проводилась рекультивация земель, но загрязненные нефтепродуктами участки остались. "На территории остались очаги загрязнения нефтепродуктами, которые образовались на местах хранения топлива и горюче-смазочных материалов, которых завозилось довольно много, и происходили аварийные разливы, поэтому в некоторых местах довольно много нефтепродуктов содержится в грунте", - сказал руководитель проекта "Чистая Арктика", геолог Дмитрий Крюков.

В ходе проекта на островах будут отобраны пробы грунта, описан ландшафт территорий, которые подвергались загрязнению. Их сравнят с контрольными "чистыми" участками. "[Исследования] позволят предположить, каким образом будет меняться окружающая среда под воздействием такого рода загрязнений", - сказал научный сотрудник Института географии РАН Александр Добрянский. Первые образцы уже взяли на острове Земля Александры.

Разработка дистанционной оценки

Условия на островах, где проводилась арктическая уборка, разные, поэтому для очистки и последующей рекультивации использовались различные методы. Эффективность методов и степень их влияния на экосистему тоже можно будет сравнить по результатам исследований.

Как пояснил ТАСС Добрянский, исследования непосредственно на арктических островах позволят в дальнейшем совершенствовать дистанционные методы оценки загрязнений нефтепродуктами и техногенных нарушений территории, в том числе при помощи радиолокационной съемки. Хорошие космические снимки высокоширотной Арктики в оптическом диапазоне получить трудно, потому что территория практически все время скрыта облаками.

"Когда мы изучаем территорию в поле, мы набираем эталоны, чтобы использовать космическую съемку для дешифрирования интересующих нас объектов: наличия загрязнений и понимания структуры ландшафтов, - пояснил собеседник агентства. - Но, чтобы использовать радиолокационную съемки, которая не зависит от облачности, нам необходимо наполнить базу спектральных образов в различных диапазонах съемки. Наборы эталонов и сравнение с тем, как объекты представлены на снимках в оптическом диапазоне, позволит разработать методику дешифрирования радиолокационной съемки для условий высокой Арктики".

Эту методику можно будет использовать как на островах Земли Франца-Иосифа, так и на других островах и в материковой зоне со сходными условиями: например, архипелагах Новая Земля и Северная Земля. "Практически по всему северному побережью континентальной России технологии применимы, - добавил Добрянский. - В устье Лены в Якутии, например, остается большое количество объектов накопленного экологического ущерба". Работы по проекту проводятся при финансовой поддержке ПАО "Роснефть".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.

Теги
Арктика сегодня
Реклама на ТАСС
В Свердловской области появится вагон "Императорского маршрута"
Вагон наполнят музейными экспонатами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС