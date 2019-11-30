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Победители стартап-проекта из 11 городов Дальнего Востока приедут в Якутск

Финалист сможет поехать на Startup Village, который пройдет в Москве в мае 2020 года
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© Григорий Сысоев/ТАСС

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Победители из 11 городов Дальнего Востока в "Стартап-экспедиции" приедут в Якутск весной 2020 года. Об этом сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов на отборочном этапе "Стартап-экспедиции" в Якутске в субботу.

Инициатива "Стартап-экспедиция" нацелена на поддержку перспективных проектов, организатором является правительство Якутии в сотрудничестве с Дальневосточным фондом высоких технологий, Фондом "Сколково" и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проект стартовал 5 октября во Владивостоке. Лучшие стартапы будут приглашены в следующий набор акселератора инновационных проектов "B8" в Якутии.

"Лучшие проекты, которые мы рассмотрели в 11 городах Дальнего Востока, пригласят весной в Якутск в наш акселератор "B8" <...> На акселераторе мы финансируем [проекты] до двух миллионов рублей на ранней стадии за 5% опциона... Задача акселератора - не просто профинансировать, но и научить базовым основам бизнеса и выводить проекты на глобальные рынки", - сказал Семенов.

На якутском этапе "Стартап-экспедиции" отобрано десять проектов из заявленных 32. В отборочных этапах приняли участие более 600 жителей ДФО, представлен 81 стартап. Отобраны 12 региональных победителей для участия в финале. Как отметил премьер правительства Якутии Владимир Солодов, после подведения итогов начнется обсуждение следующей "Стартап-экспедиции" в 2020 году.

Организаторы объявят победителей в декабре в ходе Дней Дальнего Востока в Москве. Участники получат экспертизу проектов, содействие в получении мер поддержки, выход на институты развития, предложения о сотрудничестве с госорганами и компаниями. Победитель сможет поехать на Startup Village в Москве в мае 2020 года.

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