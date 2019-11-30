Строительство моста через реку Вилюй в Якутии обойдется более чем в 20 млрд рублей

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Проектирование моста через реку Вилюй протяженностью более 1,5 км в Верхневилюйском районе Якутии начнется в 2020 году. Работы по строительству оцениваются в более чем 20 млрд рублей, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Проектирование моста через Вилюй протяженностью более полутора километров начнется со следующего года. Его стоимость [моста] оценивается в более чем 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 2030 году будут спроектированы и построены три мостовых перехода через реку Вилюй в Сунтарском и Нюрбинском районах, которые обеспечат безопасное круглогодичное сообщение по всей трассе "Вилюй" - проектируемой автодороге федерального значения, которая должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут и Мирный с конечной точкой в Якутске. В настоящее время существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута, от Мирного до Якутска, остальные - преимущественно по зимним переправам, из-за чего дорожного сообщения не бывает до полугода.

Длина трассы "Вилюй" составит до 3 тыс. км. Интенсивное строительство автодороги велось в период с 2002 по 2005 годы. Необходимость строительства была обусловлена освоением нефтегазовых месторождений и развитием алмазодобывающего производства на западе республики. Трасса получила статус федеральной в 2007 году, после чего началось ее активное строительство. Единственным препятствием для круглогодичности этой федеральной трассы является отсутствие мостов.