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В Петербурге завершился сезон навигации и регулярной разводки мостов

Разводку мостов не будут проводить до 10 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Сезон навигации по реке Неве и регулярной разводки мостов завершился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании "Мостотрест", обслуживающая петербургские мосты.

"Завершилась навигация в Санкт-Петербурге. Разводки мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводиться с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах Невы - с 15 ноября по 20 апреля", - говорится в сообщении.

В этом году, по данным "Мостотреста", все мосты в городе разводили более 2,2 тыс. раз. Всего за сезон навигации по Неве прошло более 3,1 тыс. судов. Ремонтные работы провели на 31 сооружении. Наиболее крупными и важными из них стали работы на Благовещенском мосту, где восстановили надписи с наименованием моста и отреставрированы памятные доски, а на проезжей части заменен асфальт.

"До конца года планируется завершить ремонт еще на 6 мостах и 4 участках набережных. Это Верхний Лебяжий мост, Пеньковый мост, Екатерингофский мост, Троицкий мост, мост Александра Невского, набережная Обводного канала, реки Мойки, набережная Крюкова канала, и канала Грибоедова (участки ниже Казанского моста). Знаковым станет открытие в декабре после капитального ремонта 1-го Инженерного моста", - добавили в компании.

Разводные мосты являются символом Петербурга. Обычно их разводят ночью для прохождения судов. На процесс разводки мостов в период навигации каждую ночь приходят смотреть тысячи туристов. Всего в городе насчитывается более 400 мостов.

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РоссияСанкт-Петербург
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