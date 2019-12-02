Ректором Кабардино-Балкарского госуниверситета стал Владимир Лесев

НАЛЬЧИК, 2 декабря. /ТАСС/. Ректором Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) избран первый проректор, кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Лесев. Такое решение принято на конференции работников и студентов университета в понедельник.

"На основании результатов тайного голосования считать избранным на должность ректора КБГУ Лесева Владимира Николаевича", - огласил результаты голосования нынешний руководитель вуза Юрий Альтудов. Согласно данным счетной комиссии, за Лесева проголосовали 115 человек, за его оппонента - 34 человека.

Организационные вопросы будут решены, согласно положению о выборах ректора вуза, позже, и о вступлении в должность нового ректора решение будет принято после согласования с соответствующими органами. Ректор КБГУ избирается из числа кандидатур, согласованных с аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ, тайным голосованием на конференции работников и обучающихся вуза на срок до пяти лет.

Выступая перед делегатами конференции, Лесев поблагодарил собравшихся за оказанное доверие. На этой должности он сменит доктора технических наук Юрия Альтудова, который возглавлял вуз с 2015 года и не может далее занимать эту должность в связи с достижением предельного возраста.

42-летний Владимир Николаевич Лесев окончил КБГУ в 1999 году с красным дипломом по специальности "Математика", в 2002 году окончил аспирантуру КБГУ. Ученая степень кандидата физико-математических наук присуждена ему в 2003 году, ученое звание доцента по кафедре теории функций и функционального анализа присвоено в 2007. Область научных интересов: краевые задачи для дифференциальных уравнений и их приложения. Автор более 120 научных и учебно-методических работ.

КБГУ - классический университет с 85-летней историей. В настоящее время в КБГУ обучается более 10 тыс. человек, которые получают высшее и среднее образование. Четверть из них обучаются на бюджетной основе, остальные - на договорной.