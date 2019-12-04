План господдержки овцеводства на Северном Кавказе разработают в 2020 году

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. План государственной поддержки овцеводства в регионах Северного Кавказа будет разработан в 2020 году с учетом мнений представителей отрасли, сообщила ТАСС во вторник в кулуарах IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Мы совместно с крупными производителями, экспортно ориентированными компаниями обсуждаем и вырабатываем комплекс мер (поддержки овцеводства на Северном Кавказе - прим. ТАСС), которые мы хотим предложить для внедрения <…> Я надеюсь, что в скором времени мы выйдем на некий план, что-то из этого трансформируется в нормативные акты, что-то можно будет решить просто путем финансирования с помощью уже имеющихся инструментов. Комплекс мер у нас должен появиться в начале следующего, 2020 года - этап анализа ситуации мы уже прошли с наукой, с регионами, с крупным бизнесом, общее понимание есть", - сказала Рухуллаева.

По ее словам, в предыдущие годы в России произошла стагнация рынка баранины, и позиции отрасли оказались утрачены по многим направлениям, включая селекцию.

"Поэтому первое, что необходимо сделать, это обеспечить селекцию высокопродуктивной качественной породы <…> Сейчас очевидно, что рынок сформировался, условия есть, крупные компании, в частности, "Дамате" (развивает проект переработки баранины в Ставропольском крае - прим. ТАСС) - делают первые шаги, уверена, что аналогичные проекты будут инициированы другими компаниями", - добавила замминистра.

Поддержка горных территорий

По мнению заместителя генерального директора холдинга "Дамате" Андрея Григоращенко, программа господдержки овцеводства на Северном Кавказе не только приведет к качественным изменениям в отрасли, но положительно скажется на социальном развитии региона.

"Более 50% населения Северного Кавказа - это сельские территории, поэтому мне кажется, что тут есть и социальные задачи, и задачи экономического роста. Это сектор, где мы могли бы занять сельское население, максимально эффективно использовать горные и предгорные территории <…> Стоит задача создать комплекс мер, которые стимулировали бы овцеводство как отдельную отрасль животноводства на всех территориях Северного Кавказа", - сказал Григоращенко.

Он добавил, что поддержка необходима на всех этапах производства продукции, она должна включать поддержку фермерских и средних хозяйств, которые выращивают животных, поддержку племенных хозяйств, селекции и переработки.

"При хорошей стимулирующей и мотивационной составляющей, которая позволила бы бизнесу повысить инвестиционную привлекательность овцеводства, мы могли бы потенциал этой отрасли увеличить в 5-10 раз. Для этого нужен системный комплекс мер", - добавил представитель отрасли.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Минеральных Водах 3 и 4 декабря, он собрал более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе, которая проходит в Минеральных Водах со 2 по 5 декабря. Она также включает форум "Российский Кавказ", съезд лидеров "Опоры России" и предпринимательский форум "Мой бизнес".

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".