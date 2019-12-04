Мутко: реализация нацпроектов повысит качество жизни в СКФО до среднероссийского

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Реализация национальных проектов и эффективное распределение регионами средств, направляемых на их выполнение, позволит повысить качество жизни на Северном Кавказе до среднероссийского уровня и создать новые рабочие места. Таким мнением поделился с журналистами зампред правительства РФ Виталий Мутко в кулуарах бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ".

"Сейчас задача заключается в том, чтобы в ближайшие годы сделать все, чтобы повысить уровень жизни, качество жизни, [увеличить] количество рабочих мест, [чтобы округ] вышел на среднероссйский уровень, для нас это очень важно. По национальным проектам до 2024 года [регионам Северного Кавказа] будет направлено под 200 млрд рублей, это серьезные инвестиции, которые будут направлены на образование, инфраструктуру, на поддержку малого и среднего предпринимательства", - сказал он.

Мутко отметил, что средствами, которые выделены регионам округа в рамках нацпроектов, властям на местах необходимо эффективно распорядиться, чтобы жители почувствовали на себе конкретное увеличение уровня доходов, а также развитие социальной инфраструктуры и появление новых рабочих мест.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводятся при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".