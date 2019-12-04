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Бизнес Северного Кавказа выступил за создание единой системы продвижения товаров в регионе

Предполагается, что это может быть реализовано в рамках единого бренда "Сделано на Северном Кавказе"

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Предприниматели выступили за создание единой системы продвижения товаров, сделанных на Северном Кавказе. Министерство РФ по делам Северного Кавказа намерено проработать этот вопрос, сообщил ТАСС в кулуарах бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" директор департамента инвестиционных проектов Сослан Абисалов.

"Есть запрос, на форуме мы это обсуждали, бизнес обозначил необходимость создания единой системы продвижения товаров Северного Кавказа, мы будем активно этой темой заниматься", - сказал он.

По его словам, это может быть сделано в рамках единого бренда "Сделано на Северном Кавказе" с системой добровольной сертификации продукции. "Необходимость уже есть действительно, пока это будет распространяться на сельскохозяйственную продукцию, скорее всего. Кавказ для этого идеальная площадка - здесь можно выращивать продукцию без пестицидов, без гормонов. Думаю, что в следующем году активно будем этой темой заниматься", - отметил Абисалов.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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