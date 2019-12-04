Служба занятости КЧР с начала 2019 года устроила на работу более 4,2 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 4 декабря. /ТАСС/. Около половины жителей Карачаево-Черкесии, обратившихся в службу занятости, были трудоустроены в 2019 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в рамках реализации программы "Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики" на 1 ноября текущего года трудоустроены 4268 человек - 46,2% от общего числа обратившихся граждан. Из них 3642 обратившихся трудоустроены на постоянную работу, 821 - на временную", - сказали в пресс-службе.

Всего в регионе, по данным на 1 ноября 2019 года, 9,3 тыс. безработных.

По данным пресс-службы, с начала 2019 года около 400 человек были направлены на профессиональное обучение, в их числе жители предпенсионного возраста и женщины в декретном отпуске. Региональный центр занятости организовал по программе 40 ярмарок вакансий. В ярмарках приняли участие больше 11,3 тыс. человек, из которых были трудоустроены или открыли собственное дело 22 безработных, для 28 студентов была организована стажировка, а 30 людей с ограниченными возможностями здоровья были трудоустроены на специально оснащенные рабочие места. За отмеченный период на портале "Работа в России" было размещено около 10 тыс. вакансий.

"Благодаря принятым мерам ситуация на рынке труда республики в 2019 году остается стабильной", - добавили в пресс-службе.

Ранее министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев сообщил, что по это уровню безработицы в регионе фиксируется позитивная динамика. В ноябре этот показатель составлял 10,4%, в прошлом году цифра превышала 12%.