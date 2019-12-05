Дефицит мест размещения на курорте Архыз планируют минимизировать в течение пяти лет

ЧЕРКЕССК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют свести к минимуму дефицит мест размещения на горнолыжном курорте Архыз в ближайшие пять лет. В настоящее время в стадии строительства находятся 25 объектов, сообщил ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики республики Анзор Эркенов.

"Мы планируем снизить дефицит мест размещения до минимума в течение пяти лет. Сейчас одновременно строятся около 25 объектов, это порядка 2 тыс. мест. Дефицит койко-мест при выходе курорта на проектную мощность, конечно, большой, пока оценивается в 8 тыс. мест", - сказал он.

Ежегодно курорт посещают порядка 300 тыс. человек, при существующей загрузке дефицит мест составляет около 2 тыс. "Мы планируем при полном завершении проекта ВТРК "Архыз" строительство четырех горнолыжных поселков с возможностью размещения 30 тыс. туристов в сутки, около 160 км трасс, 69 подъемников, 10 тыс. рабочих мест", - отметил Эркенов.

В настоящий момент курорт включает в себя места размещения, которые могут единовременно принять около 800 туристов. "По прогнозу, Карачаево-Черкесию в 2019 году посетит порядка 1,5 млн туристов, при этом численность населения республики - 479 тыс. человек. То есть регион посещают в три раза больше туристов, чем проживает жителей, конечно, это хорошо <…> Это налоги, рабочие места", - пояснил министр.

В 2019 году "Архыз" первым на Северном Кавказе открыл горнолыжный сезон. С началом календарной зимы для лыжников и сноубордистов открыли три трассы. В общей сложности в сезоне 2019-2020 будут работать 25 км трасс различных категорий сложности, все они оснащены системой искусственного оснежения. Впервые для гостей будет запущен бесплатный шаттл, сноу-парк и тюбинг-центр, а также детская комната и площадка для уличной гимнастики.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.