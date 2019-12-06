В Якутии планируют построить туристический кластер стоимостью 370 млн рублей

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Туристический кластер стоимостью 370 млн рублей планируют построить в Якутии в 2020-2022 годы, проект готовится администрацией Булунского района и Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Об этом сообщил ТАСС глава Булунского района Якутии Игорь Кудряшов в пятницу. Заявку готовятся направить в Ростуризм на следующей неделе для получения федерального софинансирования.

"Сейчас [для направления заявки] чуть не хватает в проектно-сметной документации, бизнес-план отработан, как и сами идея, концепция. Бюджет разбит на три года, общая стоимость проекта - 370 млн рублей на 2020-2022 годы", - сказал Кудряшов.

Ожидается, что федеральные средства составят 200 млн рублей, региональные средства - 100 млн рублей, муниципальные средства - 20 млн рублей, инвестиции - 50 млн рублей. Планируется повысить туристический поток на 200 тыс. человек за 5 лет.

Как уточнили ТАСС в отделе индустрии туризма министерства, туристический кластер будет располагаться в трех пунктах - это поселок Тикси, село Найба и Быковский мыс.

"Человек сможет не только приехать и половить рыбу, но и выбрать на нашем сайте другие направления в зависимости от времени года. Кластер будет круглогодичный. В зависимости от того, чего хочет человек от Арктики: кому-то нужно северное сияние, кому-то - полярный день, в то же время кому-то нужна зимняя охота, кому-то - летняя рыбалка. Кому-то необходим сплав в летнее время, кому-то - зимой по маршруту Якутск - Тикси добраться", - добавил Кудряшов.

О Булунском районе

Булунский район - один самых крупных регионов Якутии. Включает в себя 7 муниципальных образований, 5 из которых являются национальными и входят в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В районе живут около 8500 человек разных национальностей.

В Булунском районе сохранились в естественном виде природные ландшафты, являющиеся средой обитания и традиционной жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. На территории есть заповедники, водопады, озера, реки, пещеры. Характерны горные рельефы с равнинами. На севере и северо-востоке омывается морем Лаптевых.