В Карачаево-Черкесии отремонтировали дорогу, ведущую к обсерватории РАН

ЧЕРКЕССК, 6 декабря. /ТАСС/. Дорожники в Карачаево-Черкесии отремонтировали участок трассы, которая ведет к Специализированной астрофизической обсерватории РАН. На участке обновили покрытие, установили барьеры, обновили около 30 труб. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии отремонтировали подъездную дорогу к астрофизической обсерватории РАН. Это восьмикилометровый участок трассы "Подъездная дорога от автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия к Специализированной астрофизической обсерватории Российской академии наук", - сообщили в пресс-службе.

Интенсивность движения на дорожном участке варьируется от 340 до 600 автомобилей в сутки. В рамках ремонтных работ обновлено дорожное покрытие. Для того, чтобы обезопасить участок от схода оползней, вывезено около 8 тыс. куб. м грунта, также обновлено 29 водопропускных труб. На всей территории участка установлены металлические барьеры, новые дорожные знаки и сигнальные столбы.

Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН - одна из самых популярных достопримечательностей КЧР. Крупнейший российский астрономический центр был образован 3 июня 1966 года. Он располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащен двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600.