Эксперт: сложности возможного выпуска моржей из "китовой тюрьмы" связаны с их питанием

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Возможный выпуск в дикую природу потерявших связь с матерью моржей, которые остаются в "китовой тюрьме" в Приморье, осложняется отсутствием у них навыка питания донными моллюсками, которые в природе они получают от родителей. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил старший научный сотрудник Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин 3 декабря поручил Росприроднадзору провести проверку бухты Средней в Приморском крае, где располагается реабилитационный центр для морских животных, прозванный "китовой тюрьмой", в связи с сообщениями о незаконном содержании в ней моржат. Также проверку законности вылова и содержания там моржей проводит Владивостокская природоохранная прокуратура. Ранее отсюда были выпущены в природу около 100 косаток и белух.

"У меня скептическое отношение к возможности возвращения моржей в дикую природу. Недаром молочное вскармливание у них длится до трех лет, так как у них процесс питания достаточно сложный. Они ведь не охотятся на рыбу или тюленей, они питаются донными моллюсками, и этому у своих родителей звери учатся долго", - рассказал Кочнев.

Он добавил, что согласно легендам местных жителей, осиротевший моржонок становится хищником - кеглючином. Он начинает питаться мясом и может даже нападать на человека, и в этом, по словам эксперта, есть некая доля правды.

"Практика выпуска моржей в дикую природу на сегодня отсутствует. Хотя, конечно, если у кого-то есть желание и возможность создать подходящие условия для такого эксперимента, я не вижу смысла это запрещать. И все же, на мой взгляд, для моржей сегодня есть гораздо более страшные угрозы, чем вылов для зоопарков. Освоение Арктики создает для них вызовы в виде людских поселений около традиционных мест обитания и экологических опасностей от добычи полезных ископаемых", - сказал ученый.

По данным коалиции общественных организаций "Свободу косаткам и белухам", шесть моржей были выловлены в 2018 году в районе Чукотки, затем их отвезли в бухту Среднюю. С лета 2018 года здесь содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. С июня текущего года косаток и белух начали вывозить для выпуска в естественную среду обитания, последних белух выпустили в акватории Приморского края 10 ноября.