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ЕАО потребуется 333 млн рублей на восстановление дорог после паводка

Начальник управления автомобильных дорог и транспорта областного правительства Евгений Турбин отметил, что от паводка пострадали преимущественно дороги местного назначения

ТАСС, 9 декабря. Восстановление дорог в Еврейской автономной области после паводка, который произошел летом-осенью 2019 года, потребует порядка 333 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник начальник управления автомобильных дорог и транспорта областного правительства Евгений Турбин.

Паводок начался в ЕАО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, свыше 40 тыс. га сельхозугодий, дороги. Пострадавшими признали более 10 тыс. человек. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ноябре поручил Минтрансу рассмотреть возможность выделения средств в полном объеме для восстановления дорожной инфраструктуры в ЕАО.

"Всего за время паводка было подтоплено 87,6 км дорог, повреждено из них - 24,15 км, два моста и 116 водопропускных труб. Был подтвержден ущерб в размере 333,5 млн рублей. Эту сумму на восстановление дорог выделят области из федерального бюджета", - сказал Турбин.

Он сообщил, что пострадали от паводка в основном дороги местного значения - и грунтовые, и асфальтированные. Сразу после спада воды региональные власти за свои средства восстановили 500 м дороги между поселениями Пашково и Радде. На это направили около 3 млн рублей. Другие участки дорог будут ремонтироваться в будущем году, когда поступит необходимое финансирование. Восстановление двух автомобильных мостов, которые были разрушены после разлива реки в городе Облучье, запланировано на 2021 год. Пока автомобили пользуются объездными дорогами, им приходится делать большой крюк. "В целом по области сообщение, в том числе пассажирское, из-за повреждения дорог нигде не нарушено. Везде есть объезды", - сказал Турбин.

Он сообщил, что во время масштабного паводка на Амуре 2013 года ущерб дорожному хозяйству был больше, он превысил 500 млн рублей. Тогда пришлось восстанавливать и дороги регионального значения.

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РоссияЕврейская автономная область
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