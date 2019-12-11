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Вневедомственная охрана Минтранса обеспечит безопасность ж/д части Крымского моста

Субподрядчиков к работам можно будет привлечь при условии, что управление самостоятельно выполнит не менее 8% обязательств по госконтракту

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Управление вневедомственной охраны Минтранса РФ оснастит техническими средствами безопасности железнодорожную часть Крымского моста. Соответствующее распоряжение правительства России размещено в среду на портале правовой информации.

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"В соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определить федеральное государственное унитарное предприятие "Управление вневедомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации" единственным исполнителем осуществляемых в 2019-2020 годах закупок работ по проектированию технических средств обеспечения транспортной безопасности и оснащению ими железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив и железнодорожного подхода к нему со стороны Керченского полуострова", - говорится в документе.

В распоряжении также указано, что управление вневедомственной охраны Минтранса РФ может привлекать субподрядчиков к этой работе при условии выполнения самостоятельно не менее 8% обязательств по госконтракту.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинские радикалы заблокировали железнодорожную ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста. Оператором пассажирских перевозок на поездах дальнего следования определена компания "Гранд сервис экспресс". Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь.

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