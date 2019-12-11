Бесплатные новогодние подарки получат более 133 тыс. детей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Сладкие новогодние подарки в 2019 году получат более 133 тыс. учеников начальных классов в Ставропольском крае. На покупку подарков из краевого бюджета выделено порядка 66,6 млн рублей, сообщили в среду журналистам в краевом управлении по информационной политике.

Впервые бесплатные новогодние подарки все ученики младших классов Ставропольского края получили в 2018 году. Сладости тогда вручили 130 тыс. детей, ранее подарки за счет бюджета получали только дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и так далее.

"В этом году бесплатные сладкие новогодние угощения получат 133 тыс. 263 учащихся 1-4 классов. Это практически на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. Все подарки весом не менее 1,5 кг будут содержать конфеты отечественных производителей. На их приобретение в 2019 году из бюджета края выделено свыше 66,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления, в регионе сформирована детская делегация для поездки на Кремлевскую елку в Москву. Новогодний праздник посетят 52 ребенка - это дети-герои, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга. Губернаторская елка в 2019 году соберет 3,7 тыс. детей, праздник смогут посетить на 300 детей больше, чем в прошлом году.