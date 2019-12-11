Поезда Благовещенск-Владивосток в новогодние праздники дополнят беспересадочными вагонами

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Вагоны, в которых можно проехать без пересадок, войдут в состав поездов, следующих по маршруту Благовещенск - Владивосток, в дни новогодних праздников и школьных каникул, сообщается в среду на сайте правительства Амурской области.

"В новогодние праздники и школьные весенние каникулы будут курсировать беспересадочные вагоны из Благовещенска во Владивосток. Движение группы вагонов организовано в периоды повышенного спроса: в новогодние праздники с 26 декабря 2019 года по 14 января 2020 года и весенние школьные каникулы с 21 марта по 1 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о введении на период каникул дополнительных вагонов на этом маршруте принято по результатам рабочей встречи губернатора Приамурья Василия Орлова с руководством Российской железной дороги и обращения в Федеральную пассажирскую компанию.

Отмечается, что из Благовещенска во Владивосток до Нового года прохождение вагонов будет осуществляться 29 и 31 декабря 2019 года, далее по четным дням недели, завершая программу 14 января 2020 года. Вагоны будут отправляться из Благовещенска в составе поезда № 277 Благовещенск - Белогорск, а затем с переприцепкой к поезду № 8 Новосибирск - Владивосток, ожидание составляет менее одного часа.

Начало отправления вагонов из Владивостока в Благовещенск через Белогорск запланировано 26 декабря 2019 года далее по четным дням, а с 1 января по нечетным, на январские каникулы заключительное отправление 11 января. Движение будет осуществляться из Владивостока в составе поезда №7 Владивосток - Новосибирск до станции Белогорск, далее с прицепкой к поезду №278 Белогорск - Благовещенск.

В период школьных весенних каникул с 21 по 29 марта 2020 года по нечетным дням вагоны отправятся из Владивостока в Благовещенск, а в период с 24 по 1 апреля 2020 года (через день) из Благовещенска во Владивосток, по согласованной схеме организации присоединения вагонов к поездам.