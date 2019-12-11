В Приамурье усилят контроль за пунктами продажи древесины

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Контроль за пунктами продажи древесины усилят в Амурской области. Соответствующий законопроект приняли во втором и окончательном чтении на заседании в среду депутаты законодательного собрания региона.

В Приамурье не первый год ведут борьбу с черными лесорубами. Минлесхоз, региональное управление МВД регулярно проводят совместные мероприятия по предотвращению незаконной заготовки древесины. Лесничествами проводятся рейды для выявления незаконных рубок. Проектом закона предусмотрено наделить министерство лесного хозяйства области, правительство региона или другое ведомство полномочиями по контролю над деятельностью пунктов торговли древесиной.

"Комитетом предложено внести изменения в статью 5, в которой мы прописываем, что правительство установит орган, который будет иметь право проверять данные пункты приема древесины и хранения ее", - сказала журналистам председатель комитета законодательного собрания региона по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская. Она уточнила, что это даст возможность понять, есть ли на таких пунктах незаконно добытая древесина и в каком количестве.

"Самое главное - это позволит контролирующим органам от правительства оперативно реагировать на все звонки, все моменты, факты <...> На сегодняшний день, чтобы войти [на территорию пункта], требуется присутствие прокурора, отдела правоохранительных органов. Без них войти... на территорию невозможно... нет возможности составить протокол", - отметила Киевская.

По ее словам, принятие закона позволит решить проблему, это станет еще одним препятствием для черных лесорубов в Приамурье.

Как ранее сообщали ТАСС в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности региона количество незаконных вырубок леса в Амурской области в 2018 году сократилось почти на 25% по сравнению с 2017 годом. Всего было выявлено 164 факта, в 2017 году - 217, при этом объем незаконно заготовленной древесины составил в прошлом году 1100 куб. м, в 2017 году он был 2900 куб. м. Ущерб от незаконных рубок в 2018 году составил 9 млн рублей против 23,36 млн рублей в 2017 году.