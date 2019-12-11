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Заповедник на Ямале получил статус национального парка для удобства коренных народов

В нем появится зона для рыболовства, охоты, а также сбора ягод и грибов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Заповедник "Гыданский" Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в границах которого проживают коренные малочисленные народы - гыданские ненцы и энцы, получил статус национального парка. Благодаря новому статусу в парке появится зона традиционного экстенсивного природопользования, в границах которой допускаются рыболовство, охота, сбор ягод и грибов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ в среду.

"В границах заповедника "Гыданский" проживают коренные малочисленные народы - гыданские ненцы и энцы. В целях обеспечения их традиционной хозяйственной деятельности заповедник преобразован в национальный парк, в котором предусмотрена зона традиционного экстенсивного природопользования, в границах которой допускаются рыболовство, охота, сбор ягод и грибов", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованным материалам, в соответствии с законодательством пребывание на территории заповедников возможно только в целях научной деятельности. "Подписанным постановлением государственный природный заповедник "Гыданский" преобразован в национальный парк "Гыданский". Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России", - уточняется в сообщении.

Государственный природный заповедник "Гыданский" расположен на севере Западной Сибири, на Гыданском полуострове и островах Карского моря, на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Вся территория заповедника находится в подзоне арктических тундр, на его территории встречается белый медведь и атлантический морж, в прибрежных водах обитают белуха, кольчатая нерпа и лахтак. Через заповедник проходит Восточно-Атлантический пролетный путь водных и околоводных птиц, летящих вдоль северных берегов Евразии.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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