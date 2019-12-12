В Карелии создадут новую сеть веломаршрутов по старым финским хуторам

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии сформировали сеть веломаршрутов, которые при поддержке инвесторов в начале 2020 года должны оборудовать велоинфраструктурой. Таким образом, в регионе намерены увеличить время пребывания туристов на территории республики, сообщила в четверг ТАСС начальник управления по туризму Карелии Екатерина Биктимирова.

"Нами разработаны маршруты по старым финским хуторам [территория Сортавальского района], у нас есть маршруты в Заонежье, Питкяранстком районе. Сейчас мы ищем предпринимателей, готовых заняться [созданием на них инфраструктуры]", - сказала она. Сейчас в Карелии существуют хаотичные веломаршруты, они не благоустроены, их нет на картах, что снижает их популярность.

Наиболее разработанным и перспективным станет маршрут по старым финским хуторам протяженностью 63 км. Маршрут проложен по лесным и грунтовым дорогам, он может быть разделен на более мелкие и радиальные отрезки и объединит город Сортавалу, самый большой по площади на Северо-Западе зоопарк в Киркколахти и горный парк "Рускеала". По словам Биктимировой, в связи с большой популярностью природный парк не всегда справляется с наплывом посетителей, что требует перераспределения потока. Включение "Рускеалы" в веломаршрут позволит направить часть туристов по новому направлению.

"Люди говорят, что раньше это была просто природная территория, сейчас - это массовый туризм, и для того, чтобы снизить нагрузку на основные маршруты, их нужно перераспределять. А для этого нужно развивать другие территории, и это уже задача Сортавальского района, а не только одной "Рускеалы", - пояснила Биктимирова.

Помимо велотропы в Сортавальском районе, в управлении обозначили еще два веломаршрута - в Заонежье и на территории Питкярансткого района. К благоустройству и содержанию всех объектов власти намерены привлечь инвесторов, с которыми определятся к началу 2020 года. Предпринимателям предстоит расчистить дорожки, организовать мостки через ручьи для проходимости велосипеда, установить знаки навигации, информационные стенды. "В коммерческой составляющей мы здесь видим прокат велосипедов, точки питания, станции техобслуживания - велосипедистов нужно обеспечивать ремкомплектами", - рассказала начальник управления по туризму.

Первый международный зеленый веломаршрут

Тропа через финские хутора имеет шансы стать первым в России международным зеленым веломаршрутом. Летом 2019 года международные эксперты обследовали местность и предоставили управлению по туризму Карелии сметные расчеты, которые потребуются для соблюдения всех правил вхождения в международную сеть экологических велотроп Green Way: к навигации и информационным стендам необходимо организовать места отдыха для туристов, а также зафиксировать маршрут для GPS-навигаторов. Это позволит нанести данные о нем на интерактивные карты.

"Скандинавская ходьба сейчас в топе по популярности, по веломаршруту можно делать и пешие прогулки, так как там нет высокой интенсивности движения. <…> Создание таких веломаршрутов и троп - это уже потребность для республики, это позволит увеличить количество времени пребывания туристов", - отметила собеседник агентства.

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2018 году "Рускеалу" посетили более 300 тыс. туристов.