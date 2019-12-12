Зеленый пояс площадью 40 га появится вокруг города Карачаевска в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Народное собрание Карачаево-Черкесии (КЧР) приняло постановление о создании лесопаркового зеленого пояса площадью 40 га вокруг города Карачаевска. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе парламента региона.

"Принято постановление Народного собрания (парламента) КЧР "О лесопарковом зеленом поясе вокруг города Карачаевска". Территория первого в КЧР лесопаркового зеленого пояса - это район Комсомольской горки в г. Карачаевске", - сказали в пресс-службе.

Границы зоны определят в течение 180 дней. "Зеленый щит" - это природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды, он создается для того, чтобы укрепить экологию города и защитить ее от негативного воздействия. Формирование таких территорий началось после вступления в силу в 2017 году закона, разработанного Общероссийским народным фронтом. Документ, в частности, ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальных образований и городов федерального значения", - пояснили в пресс-службе.

По поручению президента РФ регионам до 15 декабря 2019 года необходимо "обеспечить принятие законов о создании лесопарковых зеленых поясов ("зеленого щита") либо представить в правительство РФ предложения о создании таких зон", предварительно организовав общественное обсуждение проектов таких законов и предложений с участием Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", иных общественных организаций и граждан.