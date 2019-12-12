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Глава Минкавказа посоветовал провести новогодние праздники на горнолыжных курортах СКФО

Сергей Чеботарев отметил, что в период новогодних каникул планируется запустить автобусы-шаттлы из аэропорта Минеральные Воды на курорт "Архыз"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев порекомендовал на новогодних каникулах отправиться на горнолыжные курорты СКФО - "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чеченской Республике.

"Я бы особо порекомендовал <…> наши горнотуристические комплексы - это "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" <…> На всех [курортах] запланирована очень обширная новогодняя программа. Например, на "Архыз" приезжает настоящий <...> Дед Мороз из Великого Устюга <…>. Он открывает уникальную метеостанцию на высоте 1250 м, где и взрослые, и дети смогут познакомиться с основами формирования климата, тем, как формируется погода", - сказал Чеботарев в четверг на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос о том, где лучше провести наступающие новогодние праздники. Он добавил, что в период новогодних каникул планируется запустить 17-местные автобусы-шаттлы из аэропорта Минеральные Воды на курорт "Архыз".

На "Эльбрусе", по словам министра, гостей курорта, кроме катания на лыжах и сноубордах, ждут полеты на парапланах и походы в горы. А на курорте "Ведучи" в Чечне туристы смогут попробовать блюда чеченской национальной кухни, а также познакомиться с национальными кухнями других народов Северного Кавказа.

При этом министр отметил, что и помимо горнолыжных курортов, на Северном Кавказе достаточно мест, интересных для посещения в новогодние праздники. "Поехать на новогодние каникулы на Кавказ можно в любую точку и везде будет интересно", - сказал Чеботарев.

Теги
РоссияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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