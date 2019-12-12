Единый туристический портал о регионах СКФО откроют в конце декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Единый туристический портал с информацией о регионах Северного Кавказа будет открыт в тестовым режиме в конце декабря. Об этом в четверг сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на пресс-конференции в ТАСС.

"В 2019 году у нас активно шла работа по линии фонда "Посети Кавказ" - [создание] туристских информационных центров в регионах и единого портала. Этот портал начнет работать в тестовом режиме в конце декабря", - сказал он.

Чеботарев рассказал, что портал будет содержать информацию по наиболее популярным туристским маршрутам на Северном Кавказе. По его словам, в настоящее время паспортизирован 21 туристский маршрут, фондом закуплены микроавтобусы для перевозки туристов.

"Все эти маршруты будут представлены на этом портале. Турист, который хочет приехать на Северный Кавказ, он зайдет на этот портал, составит себе наиболее удобный маршрут, увидит, где можно отдохнуть, что посмотреть, где покушать", - пояснил министр.

Ранее директор фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов сообщал, что туристско-информационные центры откроются в декабре 2019 года в двух регионах СКФО - Дагестане и Карачаево-Черкесии. Аналогичный центр был ранее открыт в Чеченской Республике. До конца 2020 года фонд планирует открыть такие центры в каждом субъекте СКФО.