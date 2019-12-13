В удаленных селах Дальнего Востока появилось более 100 точек cash out для выдачи наличных

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Участники проекта Банка России по повышению финансовой доступности установили в удаленных селах Дальнего Востока более 3 тыс. терминалов с возможностью выдачи наличных, в том числе свыше 100 точек cash out, которые позволяют снять наличные одновременно с покупкой в магазине. Планируется, что вскоре через них можно будет также оплачивать коммунальные услуги и пополнять счет, сообщил ТАСС в пятницу заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Василий Прокофьев.

"Для большей части людей финансовая доступность ассоциируется с наличием банкоматов, но установить банкоматы везде невозможно: сказываются сложности инкассации и охраны. Альтернативой стали терминалы с возможностью выдачи наличных в отделениях почты и торгово-сервисных предприятиях. Теперь в ряде магазинов прямо на кассе любой покупатель-владелец банковской карты может к чеку своей покупки прибавить нужную ему сумму наличных (не более 5 тыс. рублей) и не только оплатить товар, но и получить наличные прямо на кассе. На начало октября в ДФО так называемые точки cash out установлены в 115 торгово-сервисных предприятиях, расположенных в сельской местности", - сообщил Прокофьев.

По информации участников проекта, скоро в этих точках можно будет не только снимать наличные, но и оплачивать счета, например, за ЖКХ, как с карты, так и наличными, делать банковские переводы и пополнять счета. Также в рамках проекта, по договоренности с крупнейшим оператором связи, за год в 12 пилотных населенных пунктах Приморского края и Амурской области с населением от 400 человек, обеспечили высокоскоростной доступ к сети интернет. Там же организованы точки доступа к финансовым услугам в отделениях почты, где с помощью POS-терминалов люди могут снять наличные или положить деньги.

В рамках программы специалисты не только делают финансовые услуги доступнее, но и учат людей ими пользоваться. Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России ездят в отдаленные поселения и рассказывают, как правильно пользоваться финансовыми инструментами и уберечься от мошенников. С января по декабрь на территории Дальневосточного федерально округа прошло около 700 встреч по финансовой грамотности, добавил Прокофьев.

Он отметил, что число банковских подразделений и банкоматов на Дальнем Востоке выше, чем в других регионах, но из-за низкой плотности населения финансовые услуги для многих жителей недоступны. "Число банковских подразделений и банкоматов на 1 млн человек в ДФО выше, чем в среднем по стране. Но если посмотреть, сколько их приходится на 100 тысяч квадратных километров, ситуация меняется кардинально. Зачастую, чтобы добраться до ближайшего банкомата, нужно преодолевать препятствия и километры: плыть через реки, ехать на вездеходах по бездорожью, на санях с собачьими упряжками по непроходимому снегу", - пояснил Прокофьев.

О проекте

Пилотный проект по повышению финансовой доступности стартовал в августе 2018 года, к нему подключились представители региональных органов власти, операторов связи, кредитных организаций. После Дальнего Востока к проекту присоединился Южный федеральный округ. Проект реализуется в рамках стратегии Банка России по повышению финансовой доступности на 2018-2020 годы и будет продолжен.