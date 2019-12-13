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В Ингушетии обратившейся с просьбой о работе выпускник назначен помощником вице-премьера

Он является выпускник магистерской программы Пятигорского государственного лингвистического университета и Университета Пенсильвании

МАГАС, 13 декабря. /ТАСС/. Выпускник магистерской программы Пятигорского государственного лингвистического университета (ПГЛУ) и Университета Пенсильвании, который обратился к председателю правительства Ингушетии Константину Сурикову в день приема граждан с просьбой о трудоустройстве, будет назначен помощником вице-премьера региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"К Сурикову в день приема граждан обратился молодой человек, который является магистром Университета Пенсильвании по специальности "Сравнительное международное образование", окончил магистратуру ПГЛУ, является финалистом российского конкурса по программе Fulbright (программа образовательных грантов - прим. ТАСС). Премьер рекомендовал рассмотреть кандидатуру молодого человека на должность помощника заместителя председателя правительства региона", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, молодой человек будет трудоустроен в течение двух недель. "Премьер поручил взять все необходимые бумаги у молодого человека, которые уже переданы в отдел кадров, в течение двух недель он будет назначен помощником вице-премьера", - сказали в пресс-службе.

Также помощь в трудоустройстве будет оказана двоим выпускникам Ивановского государственного университета. "К премьеру обратились братья-выпускники Ивановского госуниверситета, которые в связи с тяжелым финансовым положением в семье, попросили оказать содействие в трудоустройстве по специальностям электромеханик и инженер-конструктор. Премьер поручил направить резюме заявителей в ресурсоснабжающие организации для их дальнейшего трудоустройства", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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