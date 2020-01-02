Против депрессии и любых неприятностей. Какие в Карелии есть зимние волшебники

Расказываем, как появились карельские волшебники Паккайне и Талви Укко, чем они живут и радуют детей.
Паккайне против 90-х
"Я все-таки думаю, что образ Паккайне, когда он появился в трудные для Олонца времена, был настолько нов и неожиданен, что всколыхнул наше олонецкое сообщество. Отзывы были абсолютно противоположные — от "вообще здорово, молодцы" до "украли у детей праздник" и "пускаете деньги на ветер": для всех Новый год — это 31 декабря, а тут 1 декабря Деды Морозы приехали", — рассказывает директор Олонецкого национального музея Наталья Николаева.
В конце 90-х годов она вместе со своими коллегами из музея и районной администрации начала работать над проектом "Мороз-фестиваля", чтобы превратить Олонец — древнюю столицу Карелии, или Олонецкой губернии, как она называлась в XVII–XIX веках, — в современную зимнюю столицу республики.
Люди культуры решили поддержать маленький провинциальный город с несколькими тысячами жителей в тяжелый 1998 год, когда не выплачивались и без того скромные зарплаты, а настрой жителей был, скорее, депрессивным и уж точно не праздничным. Вместе с идеей организовать всероссийский съезд Дедов Морозов креативной группе из Олонца понадобился и дух праздника в лице молодого Морозца Паккайне.
Кто настоящий?
Мальчишка Паккайне родился в купеческой семье 1 декабря в крепкий мороз прямо в обозе: родители возвращались в Олонец с ярмарки. Вот и решили назвать новорожденного Паккайне, что в переводе с карельского и означает "мороз".
Парень рос быстро и был первым заводилой среди ребятни во всех зимних забавах. Когда Паккайне совсем повзрослел, отец ссудил его деньгами, чтобы тот открыл свою торговлю. Молодой купец стал скупать у местных рукодельниц кружева, продавать их в поездках, а домой привозить заморские сладости и разные диковины.
Паккайне был не только успешным торговцем. Многие замечали в нем склонность к франтовству. Любил молодец посмотреть на себя в отражении. И так уж случилось, что в какое бы зеркало этот молодец ни глянул, его отражение в нем оставалось, а после отъезда Паккайне начинало жить самостоятельной жизнью.
1 декабря все Морозцы собирались и приезжали в Олонец на состязания, чтобы выяснить, кто же здесь настоящий Паккайне. Сегодня в начале зимы Паккайне тоже собирает друзей — зимних волшебников со всей страны — на "Олонецкие игры Дедов Морозов".
С большим размахом
По воспоминаниям Натальи Николаевой и Ирины Павловой, которая в те годы работала начальником отдела культуры Олонца, первые игры проходили с немалым размахом — на праздник съезжались новогодние волшебники из разных городов страны: Дед Мороз из Костромы, Дед Мороз из Архангельска, несколько Дедов Морозов из Санкт-Петербурга, всего более 30 героев.
Со временем к ним присоединились и другие национальные зимние волшебники: посоревноваться на футбольном поле или поучаствовать в зимнем заплыве 1 декабря в Олонец приезжали и приезжают Матушка Зима, казанский Кыш Бабай, Девица Метелица, Иван-царевич с Царевной-лягушкой и многие другие.
На приглашение отвечал и Санта-Клаус. Все вместе они устраивают сказочное представление для жителей и гостей города и обязательно участвуют в масштабном шествии Дедов Морозов.
Сегодня Морозец — постоянный гость официальных елок олонецкой администрации, он ездит на съезды зимних волшебников в другие города, приходит в детские сады и школы города. За 20 лет Паккайне полностью влился в предпраздничную суету, не вытеснив при этом с новогодней елки главного волшебника — Деда Мороза, чья резиденция в Великом Устюге, кстати, создавалась примерно в это же время.
Не перейти дорогу
"В связи с тем, что мы не хотели переходить дорогу русскому Деду Морозу из Великого Устюга, мы решили подчеркнуть, что все-таки Олонец — это национальная столица Карелии, ведь это место компактного и наибольшего проживания южных карел. Новый год — это не праздник Паккайне, у него есть другой праздник, игры, зимние состязания", — рассказывает Ирина Павлова.
Но Паккайне мог быть совсем другим. В далеком 1998 году главного героя зимнего фестиваля выбирали всем Олонцом. Конкурс идей проводился в том числе среди художников города, и один из учителей рисования даже выиграл его.
Если бы этот вариант воплотили в жизнь, то вместо молодого красавца-купца Дедов Морозов встречало бы существо, похожее на персонажа советского журнала "Мурзилка". Но потом в городе все же решили, что герой должен быть близок олончанам, должен быть выходцем из этой среды. Тогда творческая группа музея углубилась в архивы, начала изучать отзывы о карелах проезжавших через Олонец путешественников. Так герой получил свои характеристики — доброту в делах и долю хитринки для успешной торговли.
Первые наброски и эскизы обсуждали с жителями района, которые тоже вносили свою лепту в легенду. Так, например, выяснилось, что в селе Матчезеро когда-то и в самом деле жила купеческая семья Паккайне, а сама фамилия настолько была на слуху у местных, что сомнений в имени героя просто не осталось. В пользу купца говорила еще и необходимость постоянных разъездов: у крестьянина нет времени на путешествия и организацию праздников.
"Характерные черты героя взяты из этнографических характеристик карелов. Когда мы поняли, какой образ должен получиться, то начали собираться с художниками Олонца. Мы сразу выбрали для него белый и красный цвета, потому что, с одной стороны, они свойственны Деду Морозу, с другой — это цвета карельской вышивки. Нельзя было избежать и синего цвета. В итоге получился молодой купец до 40 лет, я так думаю, но никто точный возраст не устанавливал ни тогда, ни сейчас", — улыбается Ирина Павлова.
Два года назад Паккайне резко помолодел и увлекся танцами, открыв свой кружок для детей. По его словам, все дело в здоровом образе жизни, купании в проруби и обливании холодной водой. Без волшебства, конечно, тоже не обошлось. Есть у Паккайне чудодейное зеркало, в которое кто ни посмотрит, становится на несколько лет моложе.
Висит столь нужный магический атрибут в резиденции олонецкого Морозца, которой он обзавелся в Олонецком национальном музее. Там же открылась лавка Паккайне и музей новогодней игрушки. Появилась у молодца и помощница — подруга детства по имени Луминайне, и новый товарищ — хранитель лесов олонецких. С ним связана еще одна важная черта, которой обладает купец: он делает все, чтобы жизнь в Олонце стала лучше.
"По легенде, на карельские леса позарился иноземный купец-захватчик. Хотел леса вырубить, птиц истребить, в общем, все превратить в деньги, чтобы у нас была пустыня, а он бы мошну набил деньгами. Хозяин лесов не знал, что делать, и обратился к Паккайне, с которым дружил. Тогда Паккайне распродал все свои товары, дома, торговые лавки и этими деньгами откупился. А взамен ему прислали природную силу, и Паккайне достал монетку "айно-гиво" (в переводе с карельского "одно чудо" — прим. ТАСС), с которой, в общем-то, все его торговое дело опять стало расти. В этой монетке заключена частичка его купеческой удачи. У кого такая монетка есть, тому везет в делах. Но именно в деятельных делах: то есть это не про клад и не про миллион, который на голову свалится. В предприимчивости будет везти, денежки будут тебя находить", — поведала еще одну историю о Морозце Наталья Николаева.
Помог ли Паккайне Олонцу воспрянуть после безденежья 90-х, спрашиваю у женщин. Обе сходятся в одном: зимний морозец дал отличный толчок к развитию города. Несмотря на первоначальные споры по поводу игр Дедов Морозов в начале декабря, сегодня в Олонце проводится уже несколько фестивалей — от молочного до гусиного, — которые входят в туристический календарь республики и привлекают гостей из разных регионов страны.
Зимний дед — Талви Укко
Есть в Карелии и свой Дед Мороз, исполняющий желания мечты детей и взрослых со всего мира. Талви Укко, или, в переводе с карельского, "зимний дед", пять лет назад поселился близ поселка Чална, примерно в 40 км от Петрозаводска.
В своей резиденции он живет не один, а вместе с помощницей Лумикки, лесными человечками Пуникки и животными, которых на дворе карельского Деда Мороза бесчисленное множество: от гусей и овец до енотов и оленей. Особая роль в резиденции у ездовых собак, на которых и передвигается Талви Укко по своим делам, как это делает на лошадях его коллега по волшебному делу — русский Дед Мороз.
Легенда гласит, что младенца Талвини нашли ночью в лютый мороз две собаки — Куттэ и Мюттэ, которые возвращались домой в племя прославленных охотников Ахо. Животные отнесли младенца своим хозяевам, у которых своих детей не было. Они с радостью приняли ребенка, но тот, как только его внесли в дом, начал громко плакать и не успокоился, пока жена не вышла убаюкивать сына в прохладные сени. Так и стало понятно, что малыш очень любит мороз.
Хотя воспитывался Талвини в среде охотников, их ремесло ему так и не полюбилось. Больше всего юноша любил ходить по лесу вместе с Куттэ и Мюттэ, а зимой он запрягал их в нарты и исследовал все тайные лесные тропы. Когда люди прознали об этом, они стали просить Талви доставлять подарки детям на Новый год, за что юноша с удовольствием взялся, что и продолжает делать по сей день.
Талви Укко встречает гостей в кабинете своей собственной резиденции. Здесь он не только общается с детьми и взрослыми, но и отвечает на письма со всего света. Просят у карельского Деда самые разные вещи — от кукол и роботов до нескромных подарков.
Как рассказала одна из руководителей вотчины карельского Деда Мороза Наталья Столярова, не так давно в резиденцию пришло письмо от "мальчика" 26 лет, который попросил подарить ему автомобиль.
На Талви Укко надета шапка с меховым хвостом, а борода заплетена в две косы, что придает ему тот самый карельский колорит и немного напоминает о карело-финском эпосе "Калевала", где старого мудрого рунопевца Вяйнямёйнена тоже традиционно изображают с богатой седой бородой.
О "Калевале" напоминает и имя Укко, которым в эпосе назван верховный бог, носитель всего неба. По словам Натальи Столяровой, при создании образа они вместе с супругом Николаем Столяровым много советовались со специалистами по карельскому языку и карельской культуре, чтобы образ был оригинальным, но в то же время не воспринимался как инородный выдуманный персонаж.
"У карельского Деда Мороза своя история, он добрый волшебник, который тоже исполняет желания. В отличие от великоустюгского Деда Мороза у него совсем другой образ, костюм", — рассказывает Наталья.
Как в легенде малыш Талвини явился в племя Ахо, так и карельский Дед Мороз Талви Укко поселился под Чалной, когда там уже почти десять лет развивался питомник ездовых собак с хаски и маламутами.
В начале нулевых на этом месте находилась большая свалка, в центре которой красовался металлический каркас так и не появившегося здесь лакокрасочного завода. Сегодня об этом напоминает только скелет неслучившегося предприятия, который семья Столяровых еще планирует использовать в будущем, пока не раскрывая детали.
Наталья рассказывает, что идея создать вотчину карельского Деда Мороза появилась сразу после строительства под Чалной собачьего питомника и только время и средства отсрочили срок ее воплощения.
А оно оказалось успешным: место карельского Деда Мороза было никем не занято, и дом волшебника добавил вес питомнику перед конкурентами, которых в республике не так уж и мало.
"Прирост посетителей идет от 30 до 50% ежегодно, а существуем мы пять лет, это будет шестая зима. Точной статистики никто не ведет, но по объему посещений мы видим это", — отмечает Николай Столяров.
Бизнес бизнесом, а сказка в доме карельского Деда Мороза должна сохраняться. Поэтому весь год здесь ведется активная работа, чтобы гости Талви Укко не простаивали в очередях, а могли с интересом проводить время.
Так, Лумикки, которая раньше жила на втором этаже, где ведала погодой и временами года, в этом году обрела свой собственный дворец "Армас Карелия" — "Любимая Карелия", где все от мала до велика смогут увидеть то, чем славится карельская земля по всему свету.
Здесь есть макеты Кижей, Валаамского монастыря, можно посмотреть на то, как выглядят древние наскальные петроглифы, которые ученые обнаружили по берегам Онежского озера и Белого моря.
"Лумикки здесь принимает гостей. Наверху у нее сказочная приемная, а здесь она будет знакомить людей с Карелией. Многие современные дети не знают, как выглядит брусника или черника, мох ягель… Здесь все это будет. Сейчас у нас пойдут детские группы, и они, наверное, что-то у нас для себя откроют", — отметила Наталья.
Как и в детстве, летом Талви Укко ездит по лесам и занимается своими волшебными делами. Но как только к нему на вотчину приезжают новые гости, он готов немедленно вернуться и устроить им радушную встречу.
Анастасия Кошелева