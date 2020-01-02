Против депрессии и любых неприятностей. Какие в Карелии есть зимние волшебники

Обычно дети ждут подарков от Деда Мороза в ночь на 1 января. Но детям Карелии повезло больше: здесь чудеса совершают и другие персонажи, а предпраздничная суета начинается уже 1 декабря — именно тогда Деды Морозы со всей страны съезжаются в Олонец, чтобы поздравить с днем рождения местного молодого купца — Морозца Паккайне. А 15 декабря торжество устраивает карельский Дед Мороз Талви Укко

Расказываем, как появились карельские волшебники Паккайне и Талви Укко, чем они живут и радуют детей. Паккайне против 90-х "Я все-таки думаю, что образ Паккайне, когда он появился в трудные для Олонца времена, был настолько нов и неожиданен, что всколыхнул наше олонецкое сообщество. Отзывы были абсолютно противоположные — от "вообще здорово, молодцы" до "украли у детей праздник" и "пускаете деньги на ветер": для всех Новый год — это 31 декабря, а тут 1 декабря Деды Морозы приехали", — рассказывает директор Олонецкого национального музея Наталья Николаева. В конце 90-х годов она вместе со своими коллегами из музея и районной администрации начала работать над проектом "Мороз-фестиваля", чтобы превратить Олонец — древнюю столицу Карелии, или Олонецкой губернии, как она называлась в XVII–XIX веках, — в современную зимнюю столицу республики.

Люди культуры решили поддержать маленький провинциальный город с несколькими тысячами жителей в тяжелый 1998 год, когда не выплачивались и без того скромные зарплаты, а настрой жителей был, скорее, депрессивным и уж точно не праздничным. Вместе с идеей организовать всероссийский съезд Дедов Морозов креативной группе из Олонца понадобился и дух праздника в лице молодого Морозца Паккайне. Кто настоящий? Мальчишка Паккайне родился в купеческой семье 1 декабря в крепкий мороз прямо в обозе: родители возвращались в Олонец с ярмарки. Вот и решили назвать новорожденного Паккайне, что в переводе с карельского и означает "мороз". Парень рос быстро и был первым заводилой среди ребятни во всех зимних забавах. Когда Паккайне совсем повзрослел, отец ссудил его деньгами, чтобы тот открыл свою торговлю. Молодой купец стал скупать у местных рукодельниц кружева, продавать их в поездках, а домой привозить заморские сладости и разные диковины. Паккайне был не только успешным торговцем. Многие замечали в нем склонность к франтовству. Любил молодец посмотреть на себя в отражении. И так уж случилось, что в какое бы зеркало этот молодец ни глянул, его отражение в нем оставалось, а после отъезда Паккайне начинало жить самостоятельной жизнью. 1 декабря все Морозцы собирались и приезжали в Олонец на состязания, чтобы выяснить, кто же здесь настоящий Паккайне. Сегодня в начале зимы Паккайне тоже собирает друзей — зимних волшебников со всей страны — на "Олонецкие игры Дедов Морозов". С большим размахом По воспоминаниям Натальи Николаевой и Ирины Павловой, которая в те годы работала начальником отдела культуры Олонца, первые игры проходили с немалым размахом — на праздник съезжались новогодние волшебники из разных городов страны: Дед Мороз из Костромы, Дед Мороз из Архангельска, несколько Дедов Морозов из Санкт-Петербурга, всего более 30 героев. Со временем к ним присоединились и другие национальные зимние волшебники: посоревноваться на футбольном поле или поучаствовать в зимнем заплыве 1 декабря в Олонец приезжали и приезжают Матушка Зима, казанский Кыш Бабай, Девица Метелица, Иван-царевич с Царевной-лягушкой и многие другие. На приглашение отвечал и Санта-Клаус. Все вместе они устраивают сказочное представление для жителей и гостей города и обязательно участвуют в масштабном шествии Дедов Морозов.

Описание Участники 10-го фестиваля "Олонецкие игры Дедов Морозов" © Руслан Шамуков/ТАСС

Сегодня Морозец — постоянный гость официальных елок олонецкой администрации, он ездит на съезды зимних волшебников в другие города, приходит в детские сады и школы города. За 20 лет Паккайне полностью влился в предпраздничную суету, не вытеснив при этом с новогодней елки главного волшебника — Деда Мороза, чья резиденция в Великом Устюге, кстати, создавалась примерно в это же время. Не перейти дорогу "В связи с тем, что мы не хотели переходить дорогу русскому Деду Морозу из Великого Устюга, мы решили подчеркнуть, что все-таки Олонец — это национальная столица Карелии, ведь это место компактного и наибольшего проживания южных карел. Новый год — это не праздник Паккайне, у него есть другой праздник, игры, зимние состязания", — рассказывает Ирина Павлова. Но Паккайне мог быть совсем другим. В далеком 1998 году главного героя зимнего фестиваля выбирали всем Олонцом. Конкурс идей проводился в том числе среди художников города, и один из учителей рисования даже выиграл его. Если бы этот вариант воплотили в жизнь, то вместо молодого красавца-купца Дедов Морозов встречало бы существо, похожее на персонажа советского журнала "Мурзилка". Но потом в городе все же решили, что герой должен быть близок олончанам, должен быть выходцем из этой среды. Тогда творческая группа музея углубилась в архивы, начала изучать отзывы о карелах проезжавших через Олонец путешественников. Так герой получил свои характеристики — доброту в делах и долю хитринки для успешной торговли. Первые наброски и эскизы обсуждали с жителями района, которые тоже вносили свою лепту в легенду. Так, например, выяснилось, что в селе Матчезеро когда-то и в самом деле жила купеческая семья Паккайне, а сама фамилия настолько была на слуху у местных, что сомнений в имени героя просто не осталось. В пользу купца говорила еще и необходимость постоянных разъездов: у крестьянина нет времени на путешествия и организацию праздников. "Характерные черты героя взяты из этнографических характеристик карелов. Когда мы поняли, какой образ должен получиться, то начали собираться с художниками Олонца. Мы сразу выбрали для него белый и красный цвета, потому что, с одной стороны, они свойственны Деду Морозу, с другой — это цвета карельской вышивки. Нельзя было избежать и синего цвета. В итоге получился молодой купец до 40 лет, я так думаю, но никто точный возраст не устанавливал ни тогда, ни сейчас", — улыбается Ирина Павлова. Два года назад Паккайне резко помолодел и увлекся танцами, открыв свой кружок для детей. По его словам, все дело в здоровом образе жизни, купании в проруби и обливании холодной водой. Без волшебства, конечно, тоже не обошлось. Есть у Паккайне чудодейное зеркало, в которое кто ни посмотрит, становится на несколько лет моложе. Висит столь нужный магический атрибут в резиденции олонецкого Морозца, которой он обзавелся в Олонецком национальном музее. Там же открылась лавка Паккайне и музей новогодней игрушки. Появилась у молодца и помощница — подруга детства по имени Луминайне, и новый товарищ — хранитель лесов олонецких. С ним связана еще одна важная черта, которой обладает купец: он делает все, чтобы жизнь в Олонце стала лучше.

"По легенде, на карельские леса позарился иноземный купец-захватчик. Хотел леса вырубить, птиц истребить, в общем, все превратить в деньги, чтобы у нас была пустыня, а он бы мошну набил деньгами. Хозяин лесов не знал, что делать, и обратился к Паккайне, с которым дружил. Тогда Паккайне распродал все свои товары, дома, торговые лавки и этими деньгами откупился. А взамен ему прислали природную силу, и Паккайне достал монетку "айно-гиво" (в переводе с карельского "одно чудо" — прим. ТАСС), с которой, в общем-то, все его торговое дело опять стало расти. В этой монетке заключена частичка его купеческой удачи. У кого такая монетка есть, тому везет в делах. Но именно в деятельных делах: то есть это не про клад и не про миллион, который на голову свалится. В предприимчивости будет везти, денежки будут тебя находить", — поведала еще одну историю о Морозце Наталья Николаева. Помог ли Паккайне Олонцу воспрянуть после безденежья 90-х, спрашиваю у женщин. Обе сходятся в одном: зимний морозец дал отличный толчок к развитию города. Несмотря на первоначальные споры по поводу игр Дедов Морозов в начале декабря, сегодня в Олонце проводится уже несколько фестивалей — от молочного до гусиного, — которые входят в туристический календарь республики и привлекают гостей из разных регионов страны. Зимний дед — Талви Укко Есть в Карелии и свой Дед Мороз, исполняющий желания мечты детей и взрослых со всего мира. Талви Укко, или, в переводе с карельского, "зимний дед", пять лет назад поселился близ поселка Чална, примерно в 40 км от Петрозаводска. В своей резиденции он живет не один, а вместе с помощницей Лумикки, лесными человечками Пуникки и животными, которых на дворе карельского Деда Мороза бесчисленное множество: от гусей и овец до енотов и оленей. Особая роль в резиденции у ездовых собак, на которых и передвигается Талви Укко по своим делам, как это делает на лошадях его коллега по волшебному делу — русский Дед Мороз. Легенда гласит, что младенца Талвини нашли ночью в лютый мороз две собаки — Куттэ и Мюттэ, которые возвращались домой в племя прославленных охотников Ахо. Животные отнесли младенца своим хозяевам, у которых своих детей не было. Они с радостью приняли ребенка, но тот, как только его внесли в дом, начал громко плакать и не успокоился, пока жена не вышла убаюкивать сына в прохладные сени. Так и стало понятно, что малыш очень любит мороз. Хотя воспитывался Талвини в среде охотников, их ремесло ему так и не полюбилось. Больше всего юноша любил ходить по лесу вместе с Куттэ и Мюттэ, а зимой он запрягал их в нарты и исследовал все тайные лесные тропы. Когда люди прознали об этом, они стали просить Талви доставлять подарки детям на Новый год, за что юноша с удовольствием взялся, что и продолжает делать по сей день. Талви Укко встречает гостей в кабинете своей собственной резиденции. Здесь он не только общается с детьми и взрослыми, но и отвечает на письма со всего света. Просят у карельского Деда самые разные вещи — от кукол и роботов до нескромных подарков. Как рассказала одна из руководителей вотчины карельского Деда Мороза Наталья Столярова, не так давно в резиденцию пришло письмо от "мальчика" 26 лет, который попросил подарить ему автомобиль.

Описание Дед Мороз Талви Укко © ООО «Талви»

На Талви Укко надета шапка с меховым хвостом, а борода заплетена в две косы, что придает ему тот самый карельский колорит и немного напоминает о карело-финском эпосе "Калевала", где старого мудрого рунопевца Вяйнямёйнена тоже традиционно изображают с богатой седой бородой. О "Калевале" напоминает и имя Укко, которым в эпосе назван верховный бог, носитель всего неба. По словам Натальи Столяровой, при создании образа они вместе с супругом Николаем Столяровым много советовались со специалистами по карельскому языку и карельской культуре, чтобы образ был оригинальным, но в то же время не воспринимался как инородный выдуманный персонаж. "У карельского Деда Мороза своя история, он добрый волшебник, который тоже исполняет желания. В отличие от великоустюгского Деда Мороза у него совсем другой образ, костюм", — рассказывает Наталья. Как в легенде малыш Талвини явился в племя Ахо, так и карельский Дед Мороз Талви Укко поселился под Чалной, когда там уже почти десять лет развивался питомник ездовых собак с хаски и маламутами. В начале нулевых на этом месте находилась большая свалка, в центре которой красовался металлический каркас так и не появившегося здесь лакокрасочного завода. Сегодня об этом напоминает только скелет неслучившегося предприятия, который семья Столяровых еще планирует использовать в будущем, пока не раскрывая детали. Наталья рассказывает, что идея создать вотчину карельского Деда Мороза появилась сразу после строительства под Чалной собачьего питомника и только время и средства отсрочили срок ее воплощения. А оно оказалось успешным: место карельского Деда Мороза было никем не занято, и дом волшебника добавил вес питомнику перед конкурентами, которых в республике не так уж и мало. "Прирост посетителей идет от 30 до 50% ежегодно, а существуем мы пять лет, это будет шестая зима. Точной статистики никто не ведет, но по объему посещений мы видим это", — отмечает Николай Столяров.

Описание Дед Мороз Талви Укко © ООО «Талви»