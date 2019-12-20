Борцоки, ароматный чай и тысячи лампадок. Как в Калмыкии отметят национальный Новый год

В субботу, 21 декабря, жители Калмыкии отпразднуют национальный праздник Зул, символизирующий наступление Нового года по лунному календарю. В этот день верующие по традиции приходят в храмы, готовят национальные блюда, а вечером зажигают лампадки и проводят особый ритуал продления жизни

Зул (в переводе с монгольского — "лампада" — прим. ТАСС) — древний праздник по тибетскому лунному календарю, посвященный уходу из этого мира основателя тибетской буддийской школы Гелуг Чже Цонкапы, который почитается в Тибете как второй Будда. Зул не имеет конкретной даты и приходится на 25-е число десятого месяца по лунному календарю. Его в России отмечают буряты, калмыки и тувинцы. В Калмыкии этот день традиционно является выходным.

Описание Вид на пагоду Семи Дней в Элисте © Валерий Матыцин/ТАСС

Столица Калмыкии Элиста в честь этого дня преобразилась — установлены елки, на улицах появились новогодние украшения. 21 декабря в самом центре города пройдут праздничные гуляния — все желающие смогут увидеть исполнение национальных танцев, услышать песни, игру на домбре, попробовать калмыцкие угощения. Как рассказал начальник управления культуры и туризма горадминистрации Данзан Эрдниев, на праздник Зул в Элисту приедут туристы из Астраханской и Волгоградской областей, Ставрополья. "Постараемся, чтобы они ощутили: в основе калмыцкого Нового года — взаимоуважение, доброжелательность и забота о родных и близких", — заметил Эрдниев. Молитвы о благополучии и здоровье Для многих верующих праздник Зул начнется с посещения главного буддийского храма республики — Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни", где утром пройдет большой праздничный молебен "Тысяча подношений Ламе Цонкапе".

Описание Монахи во время праздничного молебна © Дмитрий Рогулин/ТАСС

"В нем по традиции примут участие свыше двух тысяч человек. Каждая семья в течение праздничного дня должна прийти в храм, зажечь лампадку и поднести ее божествам-защитникам. В молитвах традиционно нужно просить здоровье, благополучие как для своих близких, так и для всех живых существ", — рассказали в хуруле. После молебна состоятся торжественный обход монахов и верующих вокруг храма с пением мантры (священного текста — прим. ТАСС) "Мигзм" и возжигание лампадок у скульптурных композиций семнадцати пандитов — ученых, которые сохраняли буддизм на протяжении 2,5 тыс. лет до нашего времени. Учитель школы №4 Лаганского района Надежда Бадмаева, рассказывая на уроках калмыцкого языка о традициях республики, объясняет школьникам, что молитвы в этот день имеют особую силу и возносятся не только за себя и свою семью, а за весь калмыцкий народ. "Старики всегда говорили нам — если народ здоров, всем людям хорошо, то и твоя семья будет жить благополучно и счастливо", — заметила Бадмаева.

Описание Буддийский храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни" © Максим Коротченко/ТАСС

Волшебство в каждом доме Зул — семейный праздник, говорит Надежда: с самого раннего утра мужчины разжигают лампаду, а женщины начинают варить душистый калмыцкий чай, добавляя в него кусок сливочного масла. Первая пиала с чаем обязательно ставится перед иконой (божеством). "Этот праздник для нас — волшебство! Хорошо помню из детства, как накануне праздника в больших котлах жарили круглые борцоки (жареные изделия из теста — прим. ТАСС), для детей их нанизывали на ниточки, и мы, переполненные счастьем, носились по дворам. С утра мы ждали гостей, особенно — старейшин, благословлявших нас. Угощали всех и сами ходили в гости к родственникам с гостинцами — с чаем, молоком, конфетами, мускатным орехом, фруктами", — вспоминает Надежда Бадмаева.

Ученик Надежды Церен Ованов рассказывает, что в их семье готовиться к празднику начинают за целый месяц. Отец приносит домой из степи охапку ржанца для специального ритуала, колоски тщательно перебираются, просушиваются и разрезаются на равные части. В день праздника хозяйка дома делает из теста "ладью жизни", которую вечером украшают высушенными стеблями дикой ржи, обернутыми ватой и смазанными топленым маслом. Такие фитильки делают для каждого члена семьи, количество палочек должно быть на две больше, чем возраст человека, если считать его по-европейски. Далее фитильки поджигают. После этого тесто, из которого сделана ладья, поджаривается на сковороде в виде лепешек и съедается, причем чужим это блюдо передавать нельзя. Калмыки верят, что этот ритуал продлевает жизнь. "Вечером с появлением первых звезд практически в каждом доме верующие зажгут эти палочки, и пока они горят, произносится молитва. Этот ритуал продления жизни убережет от всего плохого, что может ожидать буддиста на пути длиною в год", — пояснили в Центральном храме республики. Борцоки, берики и калмыцкий чай Особое отношение в калмыцкий Новый год и к праздничному столу: на нем должно быть не менее девяти разных блюд. Главное из них — борцоки — калмыцкие жареные лепешки из теста, говорит Надежда Сидорук, председатель приходского совета общины буддистов из села Заволжское Астраханской области. Форма у лепешек может быть разная, но одна из самых распространенных — круг — символ долголетия.

"Борцоки делаются из молока, масла, муки, добавляются соль, приправы. По традиции готовить это угощение начинают накануне, лепешки обязательно надо жарить на масле, чтобы был яркий запах жареного. Раньше старики говорили, что запах должен дойти до предков, они им питаются. Поэтому в праздник мы много жарим", — уточнила Сидорук. Также на столе обязательно должны быть национальные блюда из мяса, причем в праздник предпочтение отдается говядине и баранине. Сама Надежда Сидорук собирается приготовить бёреки — калмыцкие пельмени. Их главная особенность в лепке косичкой, подаются они обязательно с маслом, отдельно в пиалы разливается бульон. "Можно сделать еще махан-шультаган — отварное мясо с картошкой и домашним тестом в виде квадратиков. Можно жареное мясо — хурс-махн с морковью и домашней лапшой. Также должно быть разнообразие фруктов и сладостей. Чем богаче стол, тем благополучнее будет наступающий год", — добавила Сидорук.

Описание Молочный чай в пиалах © Shutterstock/FOTODOM

А вот из напитков на столе только калмыцкий молочный чай — с маслом и специями. По преданию, чтобы он был более насыщенным, при кипении его надо помешать ковшиком 72 раза. И никакого алкоголя. Праздник тысяч лампад Зул астраханские буддисты празднуют несколько дней: в первый — обязательно собираются семьей и поздравляют старшее поколение, в последующие дни ходят в гости и в качестве подарков раздают "белые продукты" — молоко, масло, а также сладости и борцоки. Кроме того, обязательно посещается старейший буддийский храм в Европе — Хошеутовский хурул, построенный в 1818 году и расположенный неподалеку — в селе Речное.

Описание Хошеутовский хурул © Личный архив Надежды Сидорук